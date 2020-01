El dramático pedido de la sobrina de José Alperovich para que la causa avance

La sobrina del exgobernador de Tucumán y actual senador nacional José Alperovich, que lo denunció por violación, pidió encarecidamente "que se enciendan los motores" de la Justicia para que la causa pueda avanzar.

La joven, de 29 años de edad, rompió el silencio este miércoles y habló por primera vez desde que presentó la denuncia en noviembre del año pasado, cuando denunció a su tío en la Justicia tucumana y en los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta que los abusos (siete en total) ocurrieron en ambas jurisdicciones.

Según consigna La Nación, la denunciante contó lo ocurrido en la audiencia pública realizada el martes en la Cámara de Apelaciones en lo Penal, donde el juez Enrique Pedicone ordenó que Alperovich sea investigado tanto en la Justicia tucumana como en los tribunales porteños, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva dónde quedará unificado el expediente.

"Quise estar presente en este acto, ante la dura exposición que sufrí el día anterior por la publicación sin consentimiento en los medios del expediente de mi denuncia", explicó la denunciante, quien escuchó el desarrollo de la audiencia desde una sala contigua para preservar su identidad. En cambio, Alperovich decidió no presentarse en la sede judicial, donde estuvo representado por sus abogados.

La sobrina segunda y excolaboradora del actual senador en uso de licencia pidió a los medios "un tratamiento respetuoso" de los hechos. Y agregó: "Yo respeto, por eso me pareció importante estar presente a pesar del estrés y la exposición que todo esto me genera. Ya no me impacta la dimensión que esto ha tomado, antes la cargaba sola".

Desde que la sobrina de Alperovich realizó la denuncia, la causa estuvo frenada a partir una disputa jurisdiccional, debido a que tanto el juez de Buenos Aires, Osvaldo Rappa, como su par de Tucumán, Facundo Maggio, se declararon incompetentes para atender el caso.

La denunciante sostuvo que "es fundamental que se enciendan los motores de ambos juzgados para activar la investigación, en Buenos Aires y en Tucumán, según corresponda".

Además, dijo que la decisión adoptada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Tucumán la hace sentir "algo segura ante la asimetría de poder que existe" entre ella y el exgobernador Alperovich.

El juez Pedicone ordenó ayer que los hechos denunciados por la víctima en Tucumán sean investigados por la Justicia de esta provincia y que los que habrían ocurrido en Buenos Aires sean indagados en los tribunales porteños. El magistrado remitió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el expediente para que defina sobre la competencia de ambas jurisdicciones y determine la posibilidad de unificar la causa. Además, ordenó que el juez tucumano Facundo Maggio, quien se había declarado incompetente, retome la investigación contra Alperovich en un plazo de 72 horas.

El abogado de la denunciante, Ricardo Santoro, evaluó como "positivo" el resultado de la audiencia oral y pública. "Hemos venido a buscar una decisión superadora por parte del doctor Pedicone y obtuvimos muchas respuestas. El juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal escuchó lo que planteamos en la audiencia y así lo resolvió", explicó.