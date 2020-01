Bauer: "La televisión al servicio de la educación es clave"

"Tener a la televisión al servicio de la educación es clave", asevera el ministro de Cultura, Tristán Bauer, tras mantener la primera y “fructífera” reunión con su par de Educación, Nicolás Trotta, a metros del pequeño despacho donde, hace doce años, nació Canal Encuentro.

“Es mucho lo que tenemos por delante en esa alianza", remarca Bauer tras debatir con Trotta “nuevas maneras de abordar las lecturas desde las pantallas, trabajando con los canales Encuentro y Paka Paka, de la mano del nuevo titular de Medios Públicos, Francisco Meritello, para que vuelvan a tener fuerza, potencia y trascendencia cultural y educativa".



Habrá un Zamba inédito, transformado por una mirada con perspectiva de género, la de la generación de las hijas y la fuerza feminista que lucha por nuevos derechos en calles e instituciones: “Zamba nunca se fue -dice- y esa marea feminista lo modifica mucho, por eso estará acompañado por una protagonista femenina sobre la que ya estamos esbozando los primeros guiones”.



“Evita, las Madres, las Abuelas son ejemplos fundamentales a los que Argentina les debe mucho y en el gobierno de Alberto esos derechos ganados irán creciendo. Esa marea de mujeres no para y cada derecho que amplíe será un derecho ganado para la sociedad toda”, asegura el ministro.



“Cuando hicimos Paka Paka la pregunta era por qué nuestros niños se formaban con señales de TV diseñadas en los Estados Unidos en un español neutro que no le pertenecía a nadie, cómo producir lo propio. Incentivar la producción propia es un mandato, dejar de ser consumidores para producir nuestras propias imágenes e ideas”, afirma sobre el trabajo que hará "junto a todas a las universidades, sobre todo públicas, de la Argentina".



"Su riqueza y conocimiento es excepcional y no tejer vínculos con ellas (las universidades) sería un suicidio de este ministerio, así que vamos a volver a urdir esa trama", dice quien tuvo como último trabajo, antes de asumir su cargo de ministro, la dirección del área de Cine Documental de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).



Allí, Bauer trabajó al lado de "directores extraordinarios como Juan Falú (música), Juan Travnik (fotografía), Gerardo Hochman (artes circenses) y la especialista de arte argentino Laura Malosetti".



"Hay muchas experiencias y equipos que nos pueden aportar", asegura.