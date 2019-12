Desde el FMI afirman estar abiertos a renegociar el préstamo de Argentina

Este martes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que está abierto a renegociar el préstamo otorgado a Argentina en cuanto el nuevo Gobierno de Alberto Fernández asuma y le presente su plan económico. "Estamos a la espera del diálogo con el Gobierno argentino para construir un diseño de un programa del FMI, si es que así lo requiere", explicó el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner.

El FMI le otorgó al país una financiación de 57.000 millones de dólares, de los que 44.000 millones ya han sido desembolsados. El FMI requiere del Gobierno argentino un plan económico propio "consistente, que lleve al restablecimiento de los balances internos, externos, etc. Esos programas pueden ser apoyados con financiación del FMI".



"Ha habido una llamada telefónica entre el presidente electo, Alberto Fernández, y la directora del FMI, Kristalina Georgieva, hace algunas semanas y, después de eso, no hemos tenido contacto", aseguró Werner, quien ha manifestado "la mejor disposición del Fondo para trabajar con ellos".



Fernández, que asumirá la presidencia del país el próximo 10 de diciembre, se mostró partidario de que el país no aumente la deuda con los 11.000 millones de dólares que el Fondo debe entregar como último pago de ese préstamo. Argentina acumula una deuda pública de 314.315 millones de dólares, de los que casi 44.000 millones corresponden al préstamo del FMI.