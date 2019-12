Fernández Sagasti habló de la reforma judicial y la pauta de los medios

Anabel Fernández Sagasti presenció el discurso de Alberto Fernández desde un lugar privilegiado en la Asamblea Legislativa. La senadora nacional por Mendoza es vicepresidenta del bloque y tiene una relación estrecha con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la nación. Al ser consultada sobre los anuncios realizados por el jefe del Ejecutivo, dijo aún no han visto la letra fina pero que están esperando las iniciativas para "poder colaborar desde el Congreso a poner al país de pie".

"Fue un excelente discurso, cargado de propuestas. Y por su puesto ahora esperando las iniciativas para poder colaborar desde el Congreso", sostuvo la senadora y destacó que aún no conocen el "texto fino" de los anuncios. "Hemos tenido charlas informales y el texto fino no lo conocemos. Vamos a esperar para debatirlo en el Congreso y llegar a un consenso amplio", esgrimió al ser consultada sobre la "reforma integral del sistema federal de Justicia" que Alberto Fernández mencionó en su discurso. "Es algo que demandan los argentinos, mejorar ese servicio. Es algo que hemos hablado en Mendoza e hicimos aportes", subrayó.

Para Fernández Sagasti fue un discurso "de unidad, que es lo que necesita la Argentina". "Sobre todo las discusiones estructurales y las propuestas que dio. Me parece fantástico y es lo que necesita el país. El Consejo Económico y Social, Consejo de Seguridad, una reforma integral de la Justicia, el tema de destinar pauta en los medios para educación es trascendental. Creo que las discusiones que se vienen en el Congreso son estructurales y esperamos estar a la altura de la Historia para darle al ejecutivo nacional los instrumentos necesarios para sentar otras bases en la Argentina", manifestó en diálogo con MDZ Radio.

Precisamente, Fernández Sagasti también ahondó en el tema de la pauta publicitaria y dijo que nadie puede estar en desacuerdo de que el dinero se destine al bienestar de los argentinos con fines educativos. "Uno elige qué se puede puede publicitar con la pauta y usualmente se destina a la publicidad de los actos de gobierno. Me parece una acertada propuesta que sea a cuestiones de educación y mejorar la calidad educativa", destacó.

En su discurso, Alberto Fernández sostuvo que "no habrá pautas del Estado para financiar programas individuales de periodistas" y que quieren "una prensa independiente del poder y de los recursos que la atan". "Vamos a reorientar la pauta", advirtió sobre ese tema. Sobre ese punto, Sagasti dijo que no es preciso recriminar que en el gobierno de Cristina existían programas partidarios como 678. "El ejemplo de 678 no es acertado porque era del canal público. La propuesta de Alberto es todo lo contrario. Que la pauta sea para el bienestar de los argentinos", señaló.

Pero ese no fue el único dardo que Alberto Fernández dedicó al periodismo durante su discurso. En otro fragmento, al hablar de la politización de la Justicia habló de "linchamientos mediáticos". "Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones. Vengo a decir nunca más a una Justicia contaminada por servicios de inteligencia. Contaminada por operadores judiciales, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Ni una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno", expresó el flamante presidente.

Un honor y una enorme felicidad poder acompañar en este día histórico. Vuelve la esperanza. Tenemos Patria para Tod??s. uD83CuDDE6uD83CuDDF7#ArgentinaUnida #DemocraciaParaSiempre pic.twitter.com/luX8Eg2WfE — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) December 10, 2019

Para Anabel Fernández Sagasti eso hace mucho que sucede en el Poder Judicial y "la justicia tiene que ser un servicio y no estar al servicio de operadores y servicios de inteligencia". "Tiene que ser independiente y impartir justicia y aplicar la Constitución y las Leyes. Oposición, oficialismo, medios, todos tenemos que estar comprometidos con esa causa", resaltó y también celebró el anuncio de Alberto de transparentar los fondos reservados del servicio de inteligencia y reasignarlos a la lucha contra el hambre.

"En 2015 hicimos un cambio y transparentamos lo que hoy es la Agencia Federal de Inteligencia pero eso cambió con el decreto 656 de Mauricio Macri. Ya sabemos lo que sucedió con el tema de escuchas y la persecución a la oposición. La AFI y sus fondos no se usaban como defensa de los argentinos sino persecución contra los que piensan distinto. Eso no puede suceder nunca más gobierne quién gobierne", sentenció la senadora mendocina.

Además, destacó que "la mayor parte de su discurso fue el hambre y la pésima situación económica que deja el gobierno anterior" y dijo que "el Consejo Económico es la base fundamental para empezar a mejorar la calidad de vida de los argentinos". A la hora de poner números, Alberto Fernández aseguró que los niveles de indigencia son los más altos desde el 2010 y la pobreza es la más alta desde el 2008, casualmente periodo en el que Cristina Fernández era presidenta. Para Fernández Sagasti eso se explica si se tiene en cuenta lo mal que se encontraba el país en 2003 y cuánto le costó a Néstor y Cristina Kirchner mejorar la situación. "En el 2003 recibimos una pobreza del 56%. Desde ahí arrancamos", defendió la senadora nacional.

En ese sentido adhirió que en estos últimos cuatro años "todos los indicadores económicos y sociales han empeorado". "Eso es lo que el presidente quiso demostrar. Quiso demostrar que recibimos un país una economía devastada y socialmente con muchas necesidades", aseveró.