Cristina pide que le revoquen el pedido de detención en causa cuadernos

La defensa de la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner, pidió hoy a la Cámara Federal de Casación que revoque por "arbitraria", "vergonzosa" y "grotesca" la prisión preventiva que se le dictó en la causa "cuadernos", en una audiencia ante la Cámara Federal de Casación.



"Esta prisión preventiva no tiene ningún fundamento, el 10 de diciembre asume como vicepresidenta de la Nación, circunstancia que hace inimaginable que se pueda escapar o entorpecer", sostuvo el abogado Carlos Beraldi en la audiencia ante la sala I del máximo tribunal penal del país.



Beraldi calificó como "arbitraria", "vergonzosa" y "grotesca" la decisión de dictarle la preventiva a la ex presidenta.



Sostuvo además que no hay riesgo de fuga, ni de entorpecimiento de la investigación ni obstrucción.



"No encontramos ningún fundamento para dictar una preventiva", dijo a los jueces en la audiencia, que se realizó en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py 2002 en coincidencia con una marcha convocada para pedir por la liberación de "presos políticos", por funcionarios kirchneristas detenidos en distintas causas, frente al edificio judicial.



Beraldi aludió a los allanamientos en las distintas causas, a las acusaciones en otros procesos, como Los Sauces y Obra Pública, donde no se le dictó la prisión preventiva a la ex presidenta cuando se la procesó.



"La única circunstancia objetiva que se modificó ingresa dentro del terreno del escenario político argentino, no jurídico. A partir del momento en que fue electa senadora y pasó a gozar de los fueros, pareciera ser que esto detonó que ahora existieran riesgos antes descartados", argumentó.



"Esto es grave, el hecho de que alguien pase a tener un fuero no puede ser considerado riesgo procesal. Pensar que cuando el pueblo elige a alguien éste sea más proclive a incumplir, es una circunstancia disparatada", dijo.



El abogado pidió a los jueces Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña que resuelvan lo más pronto posible, dentro del plazo de cinco días que fija el Código Procesal.



La actual senadora y vicepresidenta electa está procesada en la causa cuadernos como supuesta jefa de asociación ilícita, cohecho pasivo con prisión preventiva y pedido de desafuero ante la Cámara Alta por parte del juez federal Claudio Bonadio. Esta causa ya fue enviada a juicio oral.



El lunes próximo, Cristina Kirchner concurrirá, a las 9.30, a los tribunales de Retiro para prestar declaración indagatoria en el juicio oral por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz. Antes de ingresar a la audiencia en Casación, Beraldi presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal 2 a cargo del debate para pedir que la audiencia sea difundida.