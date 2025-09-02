Una avioneta narco cayó en un campo y fue incendiada por los pasajeros

El hecho ocurrió en un campo en la localidad de Garza. Por el momento, los sospechosos no fueron identificados y se encuentran prófugos.

Un insólito y misterioso episodio tuvo lugar en la provincia de Santiago del Estero, donde una avioneta cayó en un campo. Según indicaron los testigos, los pasajeros de la aeronave la prendieron fuego y luego huyeron. Por el momento, los sospechosos se encuentran prófugos.

Video: los pasajeros incendiaron la avioneta y escaparon Cayó Una Avioneta En Un Campo En Santiago Del Estero

El hecho ocurrió el jueves pasado, cerca de las 19.30, en la localidad de Garza. Allí, una avioneta realizó un aterrizaje forzoso en una zona montuosa del paraje San Ramón. Inmediatamente, efectivos de la Policía Federal se hicieron presentes en el lugar del hecho y se encontraron con la aeronave en llamas.

Qué revelaron los testigos Algunos vecinos de la zona detallaron que vieron a tres personas salir de la avioneta. Según indicaron, los sospechosos prendieron fuego la aeronave y luego huyeron.

Durante los rastrillajes, a 300 metros del lugar del accidente, los agentes hallaron un envase plástico de agua saborizada con la inscripción “República de Bolivia”. Este dato podría indicar el origen de la aeronave. Además, las autoridades no descartan que se tratara de una avioneta narco.