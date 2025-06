"Prefería que me maten": la fuerte declaración del policía imputado por la muerte de Thiago Correa

“ Prefería que me maten antes de que Thiago hubiese muerto ”, manifestó el policía. “En ningún momento se me pasó por la cabeza que a 200 metros iba a estar un nene”, sostuvo Fajardo en su declaración, a la que tuvo acceso TN.

“Solo me dirigía a mi trabajo, como todas las noches, junto con mi madre, que me estaba acompañando esa noche. De no haber sido sorprendido y haber sentido amenaza contra la vida de mi madre y mi vida, jamás hubiese actuado”, señaló el policía, quien aseguró que no vio en ningún momento a Thiago.