Pactó una cita y despertó con 90 puntos de sutura: investigan un caso de viuda negra

Abel Jesús Panichine fue hallado inconsciente en la calle con heridas cortantes de extrema gravedad. La principal hipótesis apunta a un ataque de viuda negra.

El joven atacado habría sido victíma de una viuda negra en la localidad de Ushuaia.

Lo que comenzó como un encuentro pactado a través de redes sociales terminó en una pesadilla que casi le cuesta la vida a un joven. Abel Jesús Panichine fue encontrado ensangrentado y en estado de shock en las calles de Ushuaia, presentando lesiones que requirieron 90 puntos de sutura, incluyendo heridas en la cabeza y una puñalada en la pierna.

La investigación, que inicialmente fue dificultosa debido a la pérdida total de memoria de la víctima, comenzó a encaminarse hacia un posible caso de viuda negra. Según relató el abogado de la víctima, Panichine habría sido intoxicado antes de ser brutalmente atacado.

La investigación y la hipótesis de viuda negra A medida que avanza la causa, la reconstrucción del encuentro comenzó a revelar un plan cuidadosamente premeditado.

Todo comenzó cuando una mujer contactó a Jesús con la excusa de querer aprender a cortar el cabello. El joven accedió a recibirla en su vivienda, donde ella le ofreció una cerveza; tras ingerir la bebida, Panichine perdió el conocimiento de manera casi inmediata, lo que hace sospechar a los investigadores que el líquido contenía una sustancia de uso veterinario de alto poder sedante.