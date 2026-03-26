Pactó una cita y despertó con 90 puntos de sutura: investigan un caso de viuda negra
Abel Jesús Panichine fue hallado inconsciente en la calle con heridas cortantes de extrema gravedad. La principal hipótesis apunta a un ataque de viuda negra.
Lo que comenzó como un encuentro pactado a través de redes sociales terminó en una pesadilla que casi le cuesta la vida a un joven. Abel Jesús Panichine fue encontrado ensangrentado y en estado de shock en las calles de Ushuaia, presentando lesiones que requirieron 90 puntos de sutura, incluyendo heridas en la cabeza y una puñalada en la pierna.
La investigación, que inicialmente fue dificultosa debido a la pérdida total de memoria de la víctima, comenzó a encaminarse hacia un posible caso de viuda negra. Según relató el abogado de la víctima, Panichine habría sido intoxicado antes de ser brutalmente atacado.
La investigación y la hipótesis de viuda negra
A medida que avanza la causa, la reconstrucción del encuentro comenzó a revelar un plan cuidadosamente premeditado.
Todo comenzó cuando una mujer contactó a Jesús con la excusa de querer aprender a cortar el cabello. El joven accedió a recibirla en su vivienda, donde ella le ofreció una cerveza; tras ingerir la bebida, Panichine perdió el conocimiento de manera casi inmediata, lo que hace sospechar a los investigadores que el líquido contenía una sustancia de uso veterinario de alto poder sedante.
Horas más tarde, el joven despertó en medio de una escena estremecedora, sin recuerdos claros de la agresión, pero con su cuerpo marcado por múltiples cortes profundos que casi le cuestan la vida.