Nació en Italia, vive en Las Heras y lo atraparon con una moto de alta gama robada

Se trata de Orlando Perona, de 19 años. Pese a su pasado en Italia, lleva tiempo viviendo en Mendoza. Lo detuvieron conduciendo la moto denunciada.

Orlando Perona Molina nació el 30 de agosto de 2005 en Génova, la ciudad portuaria ubicada al noroeste de Italia. Desde hace tiempo que su familia se instaló en Las Heras, Mendoza, y este domingo policías lo atraparon mientras conducía una moto de alta gama que había sido denunciada por robo.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 22.30 del citado día cuando el propietario de una KTM Duke 200cc que había sido sustraída el 25 de julio en Ciudad de Mendoza, se dirigió hasta la Comisaría 33° del barrio San Martín para alertar de que el vehículo había sido visto por la zona del barrio Sargento Cabral.

Frente a eso, se le dio aviso a personal de la Subcomisaría Sánchez de Las Heras, que realizaron un patrullaje por ese sector del departamento y divisaron a un joven de pelo platinado y con campera deportiva oscura a bordo del rodado mencionado.

Persecución y detención en Las Heras Luego de una breve persecución, en la que el sospechoso trató de entrar a un domicilio, los uniformados pudieron frenarle la marcha y procedieron a verificar los guarismos identificatorios de la moto. Fue allí que descubrieron que el dominio de la chapa patente que llevaba colocada era apócrifo.

WhatsApp Image 2025-08-11 at 18.54.12 La KTM Duke recuperada por los policías. Gentileza. Acto seguido, tomaron el número grabado en el chasis y así constataron que se trataba de la moto que había sido robada días atrás en jurisdicción de Capital. Ante eso, aprehendieron a Perona Molina y lo trasladaron hasta una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.