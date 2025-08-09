Cacio e pepe: la receta de pasta de una popular web británica que indigna a Italia

Los italianos reaccionaron con furia después de que el popular sitio web británico Good Food (Buena Comida) publicara una receta de un plato tradicional romano que no incluía los ingredientes originales correctos y parecía menospreciarlo como una comida rápida.

La pasta cacio e pepe es un plato romano muy apreciado, famoso por ser sencillo pero sorprendentemente difícil de preparar. Por eso, la descripción de Good Food como algo que se puede preparar rápidamente para "un almuerzo veloz" irritó a muchos.

La receta también incluía cuatro ingredientes: espaguetis, pimienta negra, parmesano y mantequilla, y sugería crema doble como opción, cuando debería haber solo tres: espaguetis, pimienta negra y queso pecorino.

Tal fue la indignación que una asociación que representa a los restaurantes en Italia se quejó ante la embajada británica en Roma.

La asociación, Fiepet Confesercenti, dijo estar "atónita" al ver la receta en un sitio web de cocina británica tan prestigioso, que fue propiedad de la BBC hasta 2018.

El presidente de Fiepet, Claudio Pica, informó que habían enviado cartas a Immediate Media, actual propietaria de Good Food, y al embajador británico, Edward Llewellyn.

"Este plato icónico, tradicionalmente de Roma y la región del Lacio, ha sido un clásico de la cocina italiana durante años, tanto que se ha replicado incluso más allá de las fronteras italianas", afirmó Pica.

También lamentó contradecir al sitio web británico, pero aclaró que "la receta original del cacio e pepe no lleva parmesano ni mantequilla. No lleva cuatro ingredientes, sino tres: pasta, pimienta y pecorino".

El escándalo ha recibido una amplia cobertura en los medios italianos, y un periodista de la radio pública RAI declaró: "Siempre nos dicen que no somos tan buenos como la BBC… y luego hacen esto. Un grave error. La sugerencia de añadir crema me puso los pelos de punta".

La marca Good Food era propiedad de BBC Studios (la rama comercial de la BBC) antes de ser vendida a Immediate Media Co., y el prefijo "BBC" se eliminó de su nombre el año pasado.

BBC "¡Es terrible! Eso no es cacio e pepe", dijo Giorgio Eramo, dueño de un restaurante de pasta.

Si bien algunos chefs pueden experimentar con el plato, la principal preocupación es que el sitio web engañó a los lectores al presentar su versión como la original.

Los italianos a menudo se burlan de los extranjeros por la interpretación que hacen de sus recetas, pero la indignación en este caso se debe a algo más profundo: la manipulación de la tradición.

Maurizio y Loredana dirigen un hotel en el centro de Roma; ha pertenecido a su familia durante cuatro generaciones.

"Se pueden hacer todas las variaciones del mundo, pero no se puede usar el nombre italiano original", dijo Maurizio. "No se puede decir que es cacio e pepe si se le pone mantequilla, aceite y nata. Entonces se convierte en otra cosa".

Y añadió: "¡Al César lo que es del César!".

Giorgio Eramo tiene un restaurante de pasta fresca cerca de la plaza de San Pedro, donde sirve cacio e pepe y otros platos tradicionales.

"Es terrible. Eso no es cacio e pepe... Lo que Good Food publicó, con mantequilla y parmesano, se llama 'pasta Alfredo'. Es otro tipo de pasta", señaló.

En la tabla de pastas de su restaurante, Eramo ofrece cacio e pepe con lima, una variación. Pero dice que eso no es un problema.

"Es diferente, es para el verano, para que la pasta esté más fresca. Pero no altera la tradición. No es como la nata o la mantequilla. La lima es solo un pequeño cambio".

BBC Eleonora dice que los italianos están molestos porque gran parte de la tradición del país se basa en la comida.

Nicola, que tiene una tienda de sandwiches cerca del Vaticano, se mostró especialmente en desacuerdo con la inclusión de la crema.

"El cacio e pepe no debería hacerse con crema; la crema es para los postres. ¡Por Dios! Quien usa crema no sabe lo que es cocinar".

Los italianos a menudo se enfadan cuando los extranjeros alteran sus recetas: pizza con piña, capuchino después del mediodía o carbonara con crema, por ejemplo.

Eleonora, quien trabaja en una concurrida cafetería del centro de Roma, cree que probablemente los italianos no deberían molestarse tanto por algo así, pero entiende por qué lo hacen.

"Nuestra tradición se basa en la comida. Así que si tocas lo único que tenemos, en todo el mundo... eso puede entristecernos un poco".

La BBC contactó a Immediate Media, propietaria de Good Food, para obtener sus comentarios.

