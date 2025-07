La escalofriante sospecha en el caso del fentanilo: creen que el número de muertos es mucho más grande

Fuentes del caso confirmaron que desde un comienzo están detrás de las muertes en negro. Las mismas fueron catalogadas de este modo porque se tratarían de casos que no fueron notificados.

Los investigadores remarcan que se trata de muertos que en general no se judicializan y no se contabilizan, porque las bacterias intrahospitalarias multirresistentes suelen ser frecuentes. Frente a este escenario, las autoridades judiciales son conscientes de que muchos decesos en la Argentina pudieron no haber sido denunciados.