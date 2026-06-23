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Leopoldo Luque en los Tribunales de San Isidro.
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Juicio por la muerte de Diego Maradona: Luque volvió a declarar ante el tribunal y se desmarcó de la internación domiciliaria

El principal imputado en la causa por la muerte de Maradona prestará declaración por novena vez ante el tribunal, luego de que en las últimas audiencias se reprodujeran conversaciones y mensajes considerados clave para la investigación.

MDZ Policiales

El neurocirujano y exmédico de cabecera de Diego Maradona, Leopoldo Luque, declarará este martes por novena vez en el juicio por la muerte del astro argentino.

Sergio Zoppi, otro personal de la guardia del barrio: "Nunca hubo una ambulancia en lo de Diego"

El hombre, al igual que su compañero, recordó el día que llegó Maradona al barrio de San Andrés, en Tigre. Y dijo que había una lista de personas autorizadas para entrar y que ellos anotaban todo en un libro de actas.

“Nunca hubo una ambulancia en lo de Diego y cerca de la guardia tampoco”, aclaró sobre la internación domiciliaria de Diego.

“El 25 de noviembre de 2020 entré entre 6:30 y 7 de la mañana. Yo al mediodía estaba haciendo un recorrido, pasé por el lote 45, me acerqué al lugar y vi que había mucha gente. Después volví a la guardia”, estableció sobre ese día.

Y declaró: “Cuando llegué a la guardia, llaman del lote 45 pidiendo un médico y ahí llamamos a Collin Campbell, el vecino. Yo me fui para allá, también caminando, porque me habían dicho que alguien se había descompensado. No había ambulancia antes en la puerta de la casa de Maradona y recién vi pasar una cuando yo estaba yendo para allá caminando, cerca de las 12 y pico”.

El trabajador de seguridad repasó cómo fue el día de la muerte de Maradona dentro del barrio privado

“El último día me dijeron que había un problema con Maradona, nos llamaron a la guardia y nos dijeron qué médicos había cerca de su casa porque necesitaban a uno. Yo les dije que estaba Collin Campbell”. Ese vecino fue el primero en intentar reanimar a Diego el 25 de noviembre de 2020.

“Después llamaron otra vez para decirme que iba a venir una ambulancia porque era de gravedad. Yo mandé a correr todas las vallas para que entre rápido. Intenté manejar todo lo más rápido posible, no hice ninguna anotación en el libro de guardia, nada porque era una situación de urgencia”, aclaró sobre su trabajo en ese momento.

A pregunta de los fiscales, especificó: “El llamado que recibí fue antes de las 12, porque más tarde empezaron a llegar muchas ambulancias y policía. Entró la primera y después empezaron a venir un montón, yo no entendí por qué habían tantas”.

El testigo también aclaró que en la casa donde estaba Diego había lugar para que haya una ambulancia estacionada, aunque afirmó que no vio ninguna hasta el día de la muerte.

Declara Juan Carlos Soto, personal de seguridad del barrio donde fue internado Maradona

Terminó la ampliación del testimonio de Luque

Comenzó la declaración de Leopoldo Luque: declaró que era su médico de confianza, pero se desmarcó de la

internación domiciliaria

Al comienzo de una nueva audiencia, el imputado Leopoldo Luque explicó cómo era su relación médica con Maradona: “Yo era el médico de confianza de Diego. Lo acompañaba, lo ayudaba en todo lo médico que estaba a mi alcance y lo que aceptara. Por eso su familia me tiene como el médico de confianza. Nunca jamás tomé el rol de médico clínico de él, siempre lo derivé”.

Y subrayó: “Mi rol es muy claro en la internación domiciliaria: el de neurocirujano, es el único rol que yo asumí y ejercí. Hay evidencias que muestran claramente cómo funcionaba; había un control clínico, uno de salud mental y evaluación neuroquirúrgica que yo le hacía de manera independiente. Y cada vez que le hacía algo, lo informaba en el grupo.

“Yo no tenía incumbencia ni autoridad sobre el resto de los especialistas”, indicó.

Quiénes fueron citados para esta nueva jornada

Además, los fiscales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, citaron a otros testigos: se trata de Juan Carlos Soto y Sergio Zoppi, dos vigilantes que se encontraban en la garita de la entrada del country San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, donde el célebre futbolista cumplía la internación domiciliaria.

El tercero será Maximiliano Trimarchi, un exasistente y allegado al abogado Matías Morla, quien concurrió el 25 de noviembre de 2020 (día del fallecimiento) al barrio privado de Benavídez.

Los otros seis sindicados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Maradona son la psiquiatra Agustina Cosachov; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador del equipo de enfermería, Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

En tanto, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un juicio por jurados populares, proceso que continúa demorado por un planteo de recusación contra la jueza María Coelho.

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