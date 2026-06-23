Juicio por la muerte de Diego Maradona: Luque volvió a declarar ante el tribunal y se desmarcó de la internación domiciliaria

Sergio Zoppi, otro personal de la guardia del barrio: "Nunca hubo una ambulancia en lo de Diego"

El hombre, al igual que su compañero, recordó el día que llegó Maradona al barrio de San Andrés, en Tigre. Y dijo que había una lista de personas autorizadas para entrar y que ellos anotaban todo en un libro de actas.

“Nunca hubo una ambulancia en lo de Diego y cerca de la guardia tampoco”, aclaró sobre la internación domiciliaria de Diego.

“El 25 de noviembre de 2020 entré entre 6:30 y 7 de la mañana. Yo al mediodía estaba haciendo un recorrido, pasé por el lote 45, me acerqué al lugar y vi que había mucha gente. Después volví a la guardia”, estableció sobre ese día.

Y declaró: “Cuando llegué a la guardia, llaman del lote 45 pidiendo un médico y ahí llamamos a Collin Campbell, el vecino. Yo me fui para allá, también caminando, porque me habían dicho que alguien se había descompensado. No había ambulancia antes en la puerta de la casa de Maradona y recién vi pasar una cuando yo estaba yendo para allá caminando, cerca de las 12 y pico”.