Horror en Chaco: ahorcó a su papá para drogarse y escondió el cuerpo en el freezer

El parricidio ocurrió en el barrio Vélez Sarsfield de Resistencia, Chaco. El asesino se encuentra detenido.

La provincia de Chaco se encuentra conmocionada por el crimen de Rogelio Gauna.

Un estremecedor parricidio conmocionó a la provincia de Chaco. Un hombre de 27 años ahorcó a su padre durante una discusión por la venta de bienes familiares para comprar drogas. Tras el crimen, el agresor escondió el cuerpo de la víctima en el freezer durante una semana.

El aberrante hecho ocurrió el pasado 14 de agosto, en el barrio Vélez Sarsfield de Resistencia, Chaco. Allí, tras una denuncia realizada por uno de los hijos de la víctima, identificada como Rogelio Gauna (65), efectivos de la Policía se hicieron presentes en el domicilio de Gauna.

Al llegar a la vivienda, se encontraron con una macabra escena. Los agentes encontraron el cuerpo del hombre de 65 años oculto dentro de un freezer.

La captura del asesino Uno de los hijos de la víctima, identificado como Marcos Antonio Gauna (27), fue demorado, tras dar versiones contradictorias. Sin embargo, finalmente confesó el parricidio, por lo que la fiscal Candela Valdez ordenó su detención.