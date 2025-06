"Estamos construyendo un imperio": cómo operaba la banda narco liderada por un sindicalista de San Luis

“Esto es una empresa. Estamos construyendo nuestro imperio a la talla y a la medida que nosotros queremos", afirmaba Insúa en uno de los mensajes interceptados en la investigación. Además, el gremialista manifestaba a sus socios que "en tres o cuatro meses estamos en otra galaxia". Asimismo, el sujeto llevaba una vida en la que no se privaba de lujos tales como viajes en yates y al exterior, al tiempo que compartía videos en las redes sociales.

En otra comunicación, Insúa contó una situación compleja a raíz de un control en la ruta: “En el peaje de Junín, la Gendarmería a pleno. Me pararon. Decí que le mandé chamuyo con el sindicato, que esto y el otro, y no me revisaron". Y concluyó: "De pedo, zafé".