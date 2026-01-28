Drones y un operativo clave: así cayeron dos ladrones tras el robo de una casa en Las Heras

Dos ladrones fueron detenidos en una intervención de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) junto con otras unidades, que contó con el uso de drones.

Los ladrones fueron detenidos en una vivienda de Las Heras a raíz de un importante operativo que contó con el uso de drones.

El robo de una casa del barrio Belgrano terminó con la detención de dos delincuentes durante la tarde de este martes. Para ello, además de la intervención de efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP), fue crucial el aporte de los vecinos para ubicarlos y el uso de drones para la captura dentro de una vivienda.

Denuncia de robo y búsqueda de los sospechosos Los uniformados fueron alertados de un robo con arma blanca en una casa de esta zona de Las Heras sobre las 15.30 del martes. Ya en el lugar del hecho, la víctima del asalto aportó las características de los dos sujetos responsables del ilícito, a partir de las que se desplegó la búsqueda de los mismos.

En este punto fueron vitales los testimonios de los vecinos de la zona, donde algunos indicaron a los efectivos actuantes haber visto a dos hombres que coincidían con la descripción aportada, transportando dos bolsos y dos televisores hacia el interior de una vivienda de este barrio.

Más policías y drones: el operativo para la captura Ante esto, se aplicó un importante operativo para dar con los malvivientes: se realizaron cortes y se demarcó la zona a la espera de movimientos de estos sospechosos. Fue así que se aprehendió rápidamente a uno de ellos cuando salió del inmueble hacia la calle. Concretamente, se lo detuvo en Lisandro Moyano tras una breve persecución.

Luego, se decidió cambiar la estrategia y se solicitó el apoyo de la Unidad Investigativa Departamental Las Heras (UID) y de la Unidad Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT). Con estos se efectuó un sobrevuelo con drones sobre la vivienda, por el cual se divisaron los bolsos señalados por los vecinos anteriormente, para posteriormente ingresar a la casa y dar con la captura del segundo sospechoso.