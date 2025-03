Un camión brasileño cargado con manzanas volcó en Alta Montaña durante la noche

Un vuelco de un camión de carga se produjo sobre la Ruta 7 en la zona de Alta Montaña en horas de la noche del sábado. Afortunadamente, el conductor resultó ileso.

El hecho se produjo a la altura del kilómetro 1107, lo cual motivó un operativo para evitar incidentes de tránsito en la zona. Según trascendió, el camión de origen brasileño trasladaba manzanas e iba con rumbo hacia Chile.

Afortunadamente, el conductor solo sufrió heridas leves y se encuentra en buen estado de salud. En tanto, si bien el tránsito no está cerrado, se debe circular con precaución en la zona, ya que el rodado aún no fue retirado. De momento, no se dieron a conocer las causas del siniestro.

Noticia en desarrollo...