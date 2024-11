El escalofriante relato de la mujer que casi fue asesinada en una pizzería

La mujer que fue apuñalada 28 veces por su expareja en una pizzería en el barrio porteño de Núñez, habló por primera vez tras el hecho y dijo que Sergio Sarria la quiso matar “como un animal”.

Mientras que ella fue dada de alta y ahora se recupera de las lesiones provocadas en distintas partes de su cuerpo, el agresor se encuentra detenido e internado ya que luego del ataque intentó suicidarse.

“Entró por la fuerza, atacó a mi compañero y después a mí. Tenia una navaja, algún cuchillo que él trajo y otro con el que yo trabajo”, comenzó el relato la víctima.

A través de un audio, sostuvo que el arma blanca que utilizó Sarria no estaba tan afilada, si no la hubiese matado: “Es un cuchillo como el de carnicero con el que corto las pizzas. Me pegó por todos lados, me golpeó la nariz. Tengo una apuñalada dentro de la órbita del ojo derecho. El ojo también está medio complicado”.

La mujer agradeció la ayuda de su compañero y de un vecino que se acercaron hasta el local para impedir que el atacante la asesine: “Tengo un corte re grande en el codo, que fue justamente con ese cuchillo. Milagrosamente no logró matarme, creo que en gran parte por la ayuda que recibí y porque lo trataron de golpear, de quitármelo de encima. Estaba furioso”.

En diálogo con Telenoche, agregó que solo buscaba escaparse: “Me quiso matar como un animal, la verdad. Cuando me atacó no me dijo nada, solo sé que me pegaba, me pegaba, me pinchaba por todos lados. Todas las puñaladas que tengo son en las costillas, en el cuello, en la cara y en el ojo. Fue terrible, aterrador”.

Sarria y la víctima fueron pareja durante 23 años y tuvieron una hija. Según sostiene ella, la relación fue violenta, pero nunca se animó a denunciar: “Siempre supuse que si lo denunciaba le hacía algún especie de daño. Nunca pensé en mí. Siempre hubo violencia, bastante”.

En estos momentos la mujer se recupera de las lesiones en un ojo, la herida más complicada, junto con la del codo. Además tiene heridas en el cuello, en los brazos, en las piernas y en la espalda.

El intento de femicidio