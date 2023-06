Las primeras palabras de la Tota Santillán tras ser condenado por violencia de género

El conductor televisivo y productor musical Ricardo Daniel Carias, conocido como La Tota Santillán, fue condenado este viernes a cinco años y medio de prisión por ejercer violencia de género contra su expareja y madre de dos de sus hijas, quien denunció que fue golpeada y amenazada de muerte en distintos episodios, y por intimidaciones a una empleada de ella y a su exsuegro.

Tras la sentencia, el exconductor de Pasión de Sábado, rompió el silencio en el programa de América A la tarde y dijo que "yo no amenacé a nadie de muerte. No hubo ninguna arma de fuego. En la denuncia dice una tijera. Quiero aclarar que en mi casa hay cámaras y la querella no las aportó a la Justicia". Y siguió: "Estoy con la Justicia, estoy con Dios. Lo que decida la Justicia será".

"Hoy lloraba muchísimo, estaba con mis hijos y no podía creer este calvario que estoy viviendo hace tiempo", se sinceró Carias y reconoció que "me arrepiento de todo. El papá (de su ex) nunca quiso que esta relación existiera. Nunca quiso que yo fuera la pareja de Sol".

Sobre Sol Fiasche (la madre de sus hijas), La Tota expresó que "Yo tenía discusiones con la mamá de mis hijas, pero yo nunca le levanté la mano. Imaginate que ella pesa 55 kilos y yo peso 150".

Los fundamentos del fallo que, de ser confirmado, dejaría al imputado tras las rejas, serán dados a conocer el 16 de junio próximo, según adelantó el juez Alejandro Noceti Achával en representación del TOC 7.

Al respecto, el conductor dijo: "Lo está diciendo el doctor (Juan Pablo Merlo), las pruebas no están fundamentadas. Van a estar fundamentadas el 16 (de junio)".