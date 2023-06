Insólito video viral: un mendocino coimeó a la policía de San Juan y lo publicó en las redes

Insólito video viral. Un mendocino reconoció haber cometido un delito y lo publicó en las redes sociales. Las imágenes fueron grabadas en el límite entre Mendoza y San Juan, el pasado miércoles, y dan cuenta de como el hombre, Ignacio Nacho Castro, asegura haber pagado una coima de $3.000 a la policía sanjuanina. El video sumó adhesiones y críticas por su actitud.

La grave denuncia fue realizada el mismo miércoles en la cuenta de Instagram de @nachocastro. El mendocino explicó que tuvo que coimear a los efectivos de San Juan para no tener que pagar una multa considerablemente mayor, de $45.000, luego de una discusión por la vigencia de la RTO (Revisión Técnica Obligatoria).

Tras acceder a pagar la coima y, por consecuencia, a cometer un delito de cohecho, se detuvo con su auto unos metros más adelante y grabó un video en modo selfie que decidió subir a las redes sociales y así visibilizar el problema que había tenido. En su relato, expresó que los efectivos de la Policía de San Juan le dijeron: “Si querés deja algo ahí, arriba de la mesa”. Y pagó la coima.

"Por primera vez en mi vida me pidieron la RTO. Me pidieron los papeles y me dijeron que tenía la RTO vencida. La tenés que renovar todos los años, te tengo que confiscar el auto y el carnet", indicó el mendocino. Y luego continuó: "Tenes que venir el lunes a San Juan a buscar el carnet. Te podés llevar el auto pero tenes que venir el lunes a buscar el carnet. Y es una multa de $45.000". Tras una larga discusión, Castro argumentó que llegaba tarde a un compromiso de su trabajo y recibió la propuesta de coima: “Si querés deja algo ahí, arriba de la mesa”.

"Y así el chabón me sacó tres luquitas ($3.000) para el sanguchito", finalizó su relato de la situación y luego aportó: "Si tu auto tiene menos de 7 años, es decir si es del 2016 en adelante, la RTO dura dos años según dicta la ley".