Video: captaron a un ladrón robando en el Oeste de Godoy Cruz

El crimen de Juan Vela, el joven finquero que fue ultimado el jueves por la noche en Puente de Hierro para robarle una moto, conmocionó a los mendocinos. Sin embargo, la inseguridad se vive día a día, en cualquier parte. Vecinos de Godoy Cruz dialogaron con MDZ y remarcaron que la situación "es insostenible".

Por ejemplo, el constante robo de motos en el Oeste de ese departamento ha generado una fuerte reducción de servicios de delivery. Es que según remarcan, era frecuente que los apuntaran con armas o incluso que llegaran a los domicilios angustiados y le contaran a los clientes que "acababan de pelear con una patota" para evitar que le quitaran su herramienta de trabajo.

A ello se suma el robo de ruedas, tanto de autos como de motos. Según explicaron vecinos de los barrios Gráfico y SUPE, durante la noche escuchan "por lo menos dos veces la alarma comunitaria".

"Viven robando, ya estamos hartos y no dormimos bien. Empecé a tomar el colectivo para ahorrar plata, y hace unos días me crucé a un chico que pasaba impunemente con una rueda de un auto a las tres de la tarde. A mí me sacaron una cubierta hace dos meses y tuve que atar las otras a las columnas de la cochera, y poner unos caños para que hicieran ruido y eso me avisara si intentaban robar otra vez", explicó un hombre de esa zona.

Por su parte Ana, otra residente en Godoy Cruz, relató preocupada que ya no solo se trata de robos simples, como los de documentos, mochilas o celulares, sino que ahora "sienten balazos".

"Los últimos días de marzo estábamos durmiendo y como a las 5.30 sentimos un auto que pasó a alta velocidad por nuestra cuadra y frenó de golpe. Escuché algo como 'dame la plata' y después de eso un disparo y el coche arrancó. Alcancé a agachar la cabeza por la dudas, pero el disparo fue en la puerta de mi casa. Después llamé a la Policía y salí, pero no vi nada. Los vecinos también escucharon algo similar", expresó Ana.

En este clima tenso, durante los últimos días lograron filmar otro de los hechos de inseguridad, la sustracción de cables. El episodio se produjo cerca de las 23 en las calles Coronado y Lamadrid.

Tras los frecuentes casos, todos destacan la necesidad de la organización vecinal ya que consideran que si no actúan ahora, la situación va a empeorar.

"No se puede vivir así y evidentemente la Policía no puede. Vamos a tener que buscar nosotros medidas porque están cebados con los robos y van a seguir haciéndolo. Es indignante pero no podemos seguir esperando y confiando, algo tenemos que hacer nosotros", finalizaron.