Video: denuncian golpizas y amenazas en un boliche de Mendoza

Un video en el interior del boliche El Santo comenzó a viralizarse a través de las redes sociales. A través de una denuncia, una joven denunció que el personal de seguridad del local bailable golpeó a un grupo de jóvenes durante la madrugada.

El hecho se produjo durante el domingo por la madrugada en el interior del boliche El Santo, ubicado en Rodeo del Medio. Luciana Ríos, una joven que había ido a bailar al lugar, publicó en sus redes sociales un video que mostraba una serie de episodios violentos, los cuales terminaron con violencia ejercida por personal de seguridad.

"Esto paso hoy en el boliche El Santo Disco / Face Oficial . Yo filme como personal de seguridad golpeaban haciendo abuso de poder. Al final del video se puede ver como me decían que por que grababa lo que estaba pasando. Ahí me quitan el celular y se corta la grabación", explicó la joven a través de sus redes sociales.

Según el relato de la joven, tras finalizar el video, los patovicas la tiraron al piso, le pegaron en las costillas y le tiraron tragos. Luego, la sacaron afuera con la amenaza de una detención.

"No me querían devolver mi celular y me hacen hablar con personal policial, le comento la situación y me piden que borre el video. Le hice una copia antes de borrarlo porque si no, no me dejaban salir", agregó la joven.

Tras esa situación, la joven expuso el rostro de la mujer que, "la sacó afuera y la golpeó". Finalmente pidió a las personas que reflexionaran sobre el tema. "Realmente se que esto va a seguir pasando, cómo siempre. Pero hoy me paso a mi. Que esperan que pase otro caso #fernandobaez ?", concluyó.

La publicación realizada en la cuenta de Facebook de Luciana Ríos obtuvo más de 10 mil compartidas y 1.740 comentarios. Tras el hecho, MDZ se contactó con la joven, quien remarcó que "empezó a filmar porque el chico estaba muy golpeado y se veía mucha agresión en el de seguridad".

"La verdad no lo conocía y no se porque se empezaron a pelear. A mí me sacaron porque yo estaba filmando, por eso me quitaron el teléfono".

Durante el domingo por la noche, la joven se acercó a una comisaría y efectuó la denuncia correspondiente. Sin embargo, desconoce si otra persona formalizará el reclamo.