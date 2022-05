A cuidarse: dos mendocinos fueron víctimas de una nueva modalidad de robo en Chile

No una, sino dos veces en el mismo viaje. Esa fue la experiencia de una pareja mendocina que viajó a Chile para disfrutar un buen fin de semana. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban y, la salida de descanso, se transformó en una pesadilla. Dos episodios de robo generaron hartazgo: "No queremos volver".

"El jueves 19 de mayo salíamos con mi pareja a Reñaca para tomarnos unos días de descanso. El viaje iba todo normal hasta que llegamos al peaje Panquehue- San Felipe, en la Quinta Región. Lo cruzamos y la rueda se desinfla", relató Javier Corvalán a MDZ.

Por la velocidad en la que se desinfló la rueda, la pareja que vive en Capital pensó que se trataba de una pinchadura. Por este motivo, comenzaron a buscar un sitio en la autopista para orillarse y cambiar la rueda. "Nos bajamos como para empezar a cambiar el auxilio de la camioneta y en un minuto apareció un auto con dos personas".

Ambos sujetos se bajaron del rodado y comenzaron a ayudarlos, "con la mejor intención". Sin embargo, minutos más tarde llegó la Asistencia de Autopista, quienes se encargan de asistir a los vehículos en cualquier incidente y, los primeros sujetos se subieron a su vehículo y huyeron a alta velocidad.

"En ese momento que aparece el auxilio nos dimos cuenta que algo malo había pasado", dijo el mendocino. "Mientras nos ayudaban, nos sustrajeron la mochila de mi novia y tenía todo: documentos, tarjetas, dinero y hasta el celular".

Con la llegada de la asistencia, a los veinte minutos Carabineros se hizo presente en el lugar. "Llegaron con una tranquilidad extrema, como si nada hubiera pasado. Nos tomaron la denuncia ahí en la autopista y nos dieron a entender que nada podían hacer y que no se iba a solucionar nada, pero había cámaras de seguridad". Y agregó: "Ni copia de la denuncia nos dieron".

Miguelitos

Sin documentación para volver a Argentina y con poco dinero, la pareja se dirigió hasta Santiago de Chile para comprar un neumático nuevo. Los delincuentes le habían colocado un miguelito que le había perforado la rueda de la camioneta y, sin auxilio no podían circular con tranquilidad. Luego, emprendieron el viaje hasta la zona de Reñaca.

Con todo el inconveniente, los mendocinos llegaron a la zona costera el 20 de mayo. Sin papeles, se dirigían al Consulado de Argentina que se encuentra en la ciudad de Valparaíso.

"Íbamos por avenida San Martín, por la orilla de la Costa; una zona muy turística. En uno de los semáforos siento que alguien se tropieza detrás del rodado y justo da verde el semáforo. Veinte segundos más tarde se desinfla la rueda totalmente. Otra vez hicieron lo mismo, miguelitos". Así quedó una de las ruedas de la camioneta.

La pareja decidió frenar en una estación de servicio cercana y allí revivieron la situación. "Quisieron venir a ayudarnos. Obviamente no duraron nada porque lo único que recibieron fueron nuestras respuestas negativas. El que nos quiso ayudar era la misma persona que se había tropezado y puesto el miguelito en el semáforo".

"No quiero volver más"

Javier considera que la situación dejó una muy mala experiencia y afirma que está pensando "en no volver más a Chile". El viaje que era de descanso se transformó en estrés y gastos. "Compré dos neumáticos, nos robaron todo y gente conocida que llegó a Reñaca mientras estábamos allá nos hizo el favor de acercarnos el pasaporte de mi novia, para que pudiera volver al país".

En este contexto, el joven resaltó que algunos chilenos le explicaron que esta modalidad era frecuente y que los delincuentes "buscaban autos argentinos o alquilados". Además, les indicaron que "Chile es tierra de nadie y hay mucha inseguridad".

"Es tremendo lo que está pasando, no queremos ir más. Comentando acá en Mendoza lo que había pasado, nos enteramos de otros casos. Hay que tener mucho cuidado; hay mucha gente que va a Chile y a veces hijas con madres. Es un peligro", puntualizó.