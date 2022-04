La madre de Guadalupe descartó que la ropa sea de su hija

La mamá de Guadalupe Lucero, Yamila Cialone, utilizó este jueves sus redes sociales para informar que la prenda de ropa hallada el martes en un descampado no pertenecen a la niña de 5 años desaparecida desde el 14 de junio de 2021 en el barrio 244 Viviendas de la capital de San Luis.

A través de su cuenta de Facebook, Cialone expresó: "Buen día!! Recién salgo de Fiscalía Federal, para reconocer la prenda que encontraron en el rastrillaje del día martes, dicha prenda era una calza".

Luego, detalló: "Dicha prenda no pertenece a Guadalupe, no tiene nada que ver con ella, ya que no es la calza que llevaba al momento de la desaparición....gracias a dios!! Un alivio para la familia".

"A los medios quiero informarles...Dejé en fiscalía fotos de las prendas exactas que llevaba Guada el día de la desaparición, para que sean usadas en el rastrillaje, así tal forma, no se genera mala información con las prendas que se encuentren a partid de ahora en los rastrillajes y tampoco se haga un revuelo nacional suponiendo que pueden llegar a ser de Guada. Gracias", agregó en otro posteo.

Sobre el rastrillaje

Las prendas de vestir, y restos óseos, fueron hallados durante el rastrillaje realizado el martes por efectivos de Gendarmería y de la Policía Provincial en la denominado "zona cero", donde desapareció la niña.

El hallazgo fue confirmado por el abogado defensor del padre de la niña, Héctor Zabala, quien esta mañana afirmó que "en un 90 por ciento estoy seguro que los restos óseos pertenecen a un animal" y que entre las prendas se encuentra "una calza pequeña y unas botitas número 30".

Además, el letrado que patrocina a Eric Lucero agregó que la zona es "como un basural y allí hay restos de vacas, chanchos y zorros, además de ropa", por lo que consideró que el "hallazgo que fue comunicado el martes" por el fiscal federal Cristian Rachid, "no despertó demasiada expectativa por las características del lugar y las declaraciones de una antropóloga, que aseguró que los restos podían ser no humanos".