Indagan a L-Gante por amenazas y abuso de arma

Luego de los allanamientos realizados en las viviendas del cantante L-Gante, una ubicada en el country Club Banco Provincia del partido de Moreno, y la otra -en construcción- en la localidad de General Rodríguez, por una denuncia realizada por vecinos, donde se encontró una réplica de arma de fuego, Elian Valenzuela deberá prestar declaración indagatoria esta mañana ante la fiscal Alejandra Rodríguez, quien le imputa el delito de abuso de arma y amenazas agravadas.

También fue citada por la fiscalía su pareja Tamara Báez. En declaraciones a la prensa el joven artista manifestó ayer: “Con eso te das cuenta que nos están queriendo hacer un juego y… nada, que hagan lo que quieran, yo sigo siendo yo, mi vida sigue, no me voy a enfocar en la gilada”.

También aseguró: “A mi no me van a desviar la mente ni mi forma de ser, ni que yo diga algo que no quiera decir, para los giles me siento cada vez más importante, hay gente que me está haciendo el aguante y camina siempre conmigo. Mañana en la fiscalía vamos a ver”.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 luego de la denuncia de un confuso episodio en el que presuntamente L-Gante habría supuestamente realizado la amenaza con una pistola en su mano. Incluso, el denunciante señaló que hasta habría disparado una vez contra el piso.

Según la información que hay hasta el momento en un confuso episodio, un vecino habría intentado entrar a su casa subiéndose al techo, razón por la cual el cantante salió con amigos a buscarlo hasta dar con él en la plaza del Barrio Bicentenario.

Según relató el denunciante, Elian lo tomó del cuello y efectuó un disparo intimídate al suelo mientras que la pareja del cantante se peleó con uno de los presentes.