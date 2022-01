Ladrones descarrilaron un tren: chocó e hirió a varias personas

Un tren de carga descarriló durante el martes en la ciudad de Córdoba, impactó contra tres casas e hirió a tres personas. El accidente se produjo luego de que delincuentes colocaran un tronco a las vías para obstaculizar el paso, detenerlo y, posteriormente, saquearlo. Sin embargo, la formación viajaba vacía.

"Supuestamente pusieron un tronco para parar el tren como hacen siempre y causó esto. Hay dos personas que terminaron internadas. Estoy haciendo con mucho esfuerzo mi casa”, dijo una vecina al Canal 12 de Córdoba.

El tren se descarriló el martes cerca de las 9, en el barrio Remedios de Escalada ubicado en la provincia de Córdoba. La Policía indicó que, a pesar de ser un tren de cargas, no llevaba nada.

Otra vecina confirmó que sintió un impacto y que "podrían haber muerto muchos niños, hay muchos niños a la orilla de las vías. Puede tirar muchas viviendas". En tanto explicó que su vecina tiene "siete niños y por suerte se habían levantado, ella tenía lastimada la cara y al marido lo llevaron en ambulancia".

La mujer fue una de las mujeres heridas.

El impacto arruinó tres o cuatro viviendas y dejó con heridas a tres personas que se encuentran internadas en el Hospital Elpidio Torres. Una de las víctimas se encuentra en un estado más grave debido a que se le cayó el techo de su casa encima.

"Me asusté, se me vino todo encima, no puedo creer", explicó la mujer a la que se le cayó el techo encima. La mujer además explicó que ante la desesperación, la señora abrazó a sus hijos porque sentía que "el tren se caía".

La modalidad de interrumpir el normal andar de los trenes es utilizada en la zona por los asaltantes para saquear. Aunque en esta oportunidad la formación no frenó a tiempo y pudo convertirse en una tragedia mayor.