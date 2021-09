Conmocionante confesión: "Si me pasa algo, ya sabés quién fue"

Una conmocionante confesión le hizo una mujer a su hermana antes de ser encontrada agonizando en el interior de un auto. Por medio de mensajes de texto le advirtió lo que podía ocurrirle y quién era el responsable. Por el momento la causa por la muerte de la mujer no cuenta con detenidos.

Gisel Panilla murió el 21 de agosto en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz tras agonizar en el interior de su auto. El cuerpo lo encontró su hermana y por el hecho en un principio fue demorada su última pareja. Pero las pericias cambiaron las cosas, de acuerdo a la Justicia, Panilla murió como consecuencia de un edema pulmonar y su cuerpo no presentaba lesiones compatibles con violencia.

Su familia pide que la causa no termine de investigarse, ya que su hermana sabía que padecía violencia de género. Panilla en varias ocasiones le envió mensajes de textos en los cuales daba cuenta de los golpes y amenazas que recibía.

"Necesito que me ayudes pero no me llames, es urgente" , era uno de los mensajes. En otro, mucho más preocupante le dijo a su hermana: "Si me pasa algo, ya sabés quién fue", en relación a su última pareja.

Todos estos mensajes fueron incluidos en la causa y la familia de la mujer cree que podrían estar frente a un femicidio. El hombre fue demorado por la Justicia, pero luego quedó en libertad, porque no encontraron elementos para culparlo por la muerte.

Ahora la querella ha solicitado nuevas medidas que darían cuenta del contexto de violencia que padecía.