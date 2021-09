100 días desaparecida: el desgarrador mensaje de la madre de Guadalupe Lucero

El miércoles 22 de septiembre se cumplieron 100 días desde la desaparición de Guadalupe Lucero, la niña de 5 años que fue vista por última vez en el barrio 544 Viviendas de San Luis, y sus familiares y vecinos realizaron una marcha reclamando la aparición con vida de la pequeña.

"¿Dónde está Guadalupe? ¿Dónde estás hija mía?", fue la desgarradora pregunta que repitió Yamila Cialone, la madre de Guadalupe, durante la marcha de silencio que se realizó en las calles del centro de la ciudad de San Luis.

"100 días han pasado de esta pesadilla de la cual desearía despertar y encontrarte al lado mío, y que todo haya sido un mal recuerdo", escribió la mamá de Guadalupe en una carta difundida a través de las redes sociales. "Pero no, acá los días siguen pasando, el silencio solo provoca dolor, desesperación, angustia, tristezas que nunca se acaban", agregó la mujer.

Guadalupe Lucero fue vista por última vez el 14 de junio.

"Me duele el alma con tu ausencia y esto de no saber cómo te encuentras. ¿Por qué es tan injusta la vida? Te arrebataron mientras jugabas a las escondidas y así estamos, dentro de un horrible juego que no se acaba, tú sigues escondida y un país sin poder encontrarte", se lamentó Yamila Cialone.

"¿Hasta cuándo mi niña? ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Cuánto tiene que pasar para volver a saber de vos? Esta tristeza es inaguantable, no la soporto", completó la madre de Guadalupe.

Yamila también le pidió a Guadalupe que "sea fuerte" y aseguró que nunca van a dejar de buscarla. "En la marcha de hoy, vamos a enviarte toda la fuerza y darte nuestro apoyo desde dónde estás. Y que sepas que vamos a seguir peleando para encontrarte, para que te busquen, y que el silencio que hay, algún día se convierta en alegría al encontrarte", cerró la carta Yamila.

Familiares y vecinos de Guadalupe Lucero (5) marcharon pidiendo la aparición de la pequeña.

100 días desaparecida

Guadalupe Lucero desapareció el 14 de junio a la tarde cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano, mientras la familia celebraba un cumpleaños.

Desde entonces se realizaron 419 allanamientos en la ciudad de San Luis y procedimientos en otras provincias, se rastrillaron 1.221 sectores, entre ellos baldíos y diferentes diques de la provincia, sin noticias sobre el paradero de la niña.

Actualmente sigue vigente una recompensa de $5 millones impuesta por el Gobierno nacional para aquellos que puedan dar información sobre el paradero de la pequeña.