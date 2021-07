Fue a un motel con un joven, pero ingresaron otros dos a la habitación y la violaron

Una joven peluquera de San Juan participó de una fiesta el pasado domingo en Caucete. Allí conoció a un joven con el que acordó ir a un hotel alojamiento, pero los dos amigos que iban en el auto e iban a bajarse antes de llegar al motel terminaron ingresando a la habitación de la pareja y entre los tres violaron a la joven. Encima, uno de los agresores es primo del esposo de la víctima.

El abuso sexual tuvo lugar en un motel de la calle España luego de la fiesta en la que la peluquera y Fernando Salinas, de 26 años, congeniaron y decidieron conocerse de manera íntima. Lo que la joven nunca esperó es que los amigos de su pareja, Gastón Aciar y Claudio Ardiles, ingresarían con ellos al "telo" y entre los tres terminarían violándola.

"El chico con el que yo pegué onda iba a llevar a sus amigos a sus casas y me iba a dejar a mí a lo último. En el camino nos pusimos a joder, íbamos a comprar más bebidas pero me propuso ir al hotel y me dijo que los otros se iban a quedar en el auto", dijo la víctima, quien además detalló el horror que vivió una vez que los otros hombres irrumpieron en la habitación.

"Estábamos los dos tapados y cuando miro, estaban los otros dos sin ropa. Ahí empezó la locura. Uno me agarró de las mechas y me obligó a que le hiciera sexo oral, mientras el otro se me prendió de atrás, así como si nada", le contó la peluquera a Diario de Cuyo de San Juan. "Estaban re locos... no me quiero ni acordar. Nos conocemos, jamás se me cruzó por la cabeza que iban a hacer una locura así, más uno de ellos que es parte de la familia", agregó respecto al primo de su marido.

La víctima confesó que ingresó al motel con el que había "pegado onda" y con los otros dos, pero que habían acordado que los otros dos se iban a quedar esperando en el auto, algo que evidentemente no cumplieron. Tras la violación, la mujer hizo la denuncia y recibió atención médica.

El caso armó revuelo en la localidad sanjuanina de Caucete ya que los atacantes fueron detenidos bajo la acusación de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos o más personas y la mujer, además, tuvo que soportar comentarios por serle infiel a su marido y terminar violada. "Que nadie me juzgue sin haber vivido lo que yo he vivido. Y que ellos paguen por lo que hicieron. Si la Justicia no lo hace, Dios se va a encargar", finalizó.