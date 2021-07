Videos: mató a su expareja y la situación quedó grabada en las cámaras

Una expareja del docente de primaria hallado estrangulado la semana pasada en un departamento de la localidad bonaerense de San Miguel fue detenido hoy como sospechoso del crimen, luego de quedar filmado cuando entraba y salía del edificio, informaron fuentes policiales y judiciales.



El acusado fue identificado como Oscar Alcides Farías (25), quien fue detenido esta madrugada, cerca de las 5, en un domicilio de la localidad de José C. Paz por efectivos de la SubDDI de San Miguel, acusado del homicidio del docente Ceferino Galván (45).



Los pesquisas estaban tras sus pasos a raíz de diversas pruebas obtenidas en el marco de la investigación, entre ellas las imágenes de las cámaras de seguridad que lo filmaron cuando ingresó y se retiró del edificio de la víctima horas antes de que fuera hallada asesinada el jueves 15 de julio último.

Oscar Alcides Farías tiene 25 años.

Paso a paso

En las filmaciones, se ve a un joven que ingresa al palier del edificio con una mochila, gorro azul, buzo oscuro, jeans y zapatillas rojas. Evidentemente tenía confianza con la víctima, ya que entra sin esfuerzo y tras tocar el portero. Así lo demuestra el siguiente registro:

Luego el sujeto aborda el ascensor y presuntamente ingresa al departamento del docente asesinado:

Con una frialdad sorprendente, luego el individuo vuelve a ingresar al ascensor, baja y sale a la calle.

Pruebas

Durante el operativo en el que fue detenido el sospechoso, los pesquisas secuestraron las prendas de vestir con las que se lo vio entrar al edificio, además de siete tarjetas Sube y un teléfono celular.



No obstante, en el domicilio no se hallaron los elementos de valor robados de la casa de Galván. El acusado quedó a disposición de la fiscalía 20 de Malvinas Argentinas, a cargo de Gustavo Carracedo, que lo indagará mañana, dijeron las fuentes judiciales consultadas.



El hallazgo del cuerpo de Galván se produjo el jueves pasado al mediodía en un inmueble ubicado en avenida Presidente Juan Domingo Perón al 1600, en pleno centro de dicha localidad del noroeste del Gran Buenos Aires.



Voceros judiciales informaron que Galván era docente de una escuela primaria de la localidad de Tortuguitas, y fueron las autoridades del colegio quienes iniciaron las gestiones para localizarlo, ya que no se había presentado a dar clase y no podían comunicarse con él.

Ahorcado

El hombre fue hallado ahorcado dentro de su departamento, por lo que de inmediato se preservó la escena y se iniciaron las actuaciones por el homicidio calificado.



De acuerdo a las fuentes, en el domicilio no fue hallado el elemento con el que ahorcaron a la víctima y se detectó el faltante de varios objetos de valor.



Galván era oriundo de la provincia de Santiago del Estero, vivía solo en San Miguel y, de acuerdo a los pesquisas, había estado en pareja unos meses con el ahora detenido, a quien había conocido por redes sociales.

La mecánica del crimen lo ubica en la lista de otros episodios lamentables, como la muerte de Alejo Hunau y la de David Calderón.