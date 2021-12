Vendía ropa por Facebook, quisieron asaltarlo y mató al ladrón

Lautaro José Díaz, un adolescente de 16 años, falleció luego de recibir un balazo en la zona norte de la capital de Tucumán. Las primeras versiones indican que el joven y sus amigos se escondieron en una calle sin salida con intenciones de robo.

El hecho sucedió en la esquina de Catamarca y Chile, en la capital de Tucumán. Díaz junto a tres sujetos habrían pactado la compra-venta de indumentaria, a través de un perfil falso de Facebook. Por este motivo, citaron a una persona.

Al llegar, el individuo fue abordado por los delincuentes. Díaz y sus cómplices se habrían escondido en un pasaje sin salida y se acercaron al auto, con intenciones de robar.

En ese momento, el conductor del auto efectuó dos disparos y uno de ellos impactó en el adolescente de 16 años. El joven había salido recientemente del Instituto de Menores Roca, informaron los investigadores.

Luego de la secuencia, Díaz fue trasladado en grave estado al hospital Avellaneda. Sin embargo, dado su complejo estado fue derivado a otro Centro de Salud, donde llegó sin vida. El adolescente presentaba una herida de arma de fuego en el abdomen, con orificio de entrada sin salida.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron que los cuatro asaltantes tenían colocado barbijo y que uno de ellos portaba un arma de fuego, la cual se estima que no funcionaba o no estaba cargada, ya que no respondieron a los disparos. Hasta el momento, no hay detenidos.