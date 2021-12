Caso Nancy Videla: demoran a un sospechoso de 70 años

Un remisero de 70 años está demorado por la desaparición de Nancy Videla (31), cuyo paradero se desconoce hace casi una semana. Según los primeros trascendidos, la novedad surgió tras el llamado anónimo de una mujer, y la Policía recorre un domicilio en Lomas de Zamora donde se alquilan habitaciones.

"A veces, ella iba a tomar mate con el encargado de ese lugar", contó -palabras más o menos- la denunciante. La atención, por tanto, se centra en un contrapiso que se habría colocado hace pocos días en la propiedad. En ese punto, un perro rastreador habría marcado "algo", lo que llamó la atención de los efectivos, que esperan la orden judicial para proceder con las excavaciones.

Lo que Nancy decía en los chats no coincide exactamente con lo que estaba haciendo el día en que desapareció

Además, durante la tarde de este jueves, los uniformados recorrieron un arroyo cercano a la vivienda donde vivía Nancy. Trabajaron en gomones y con perros; mientras Alan Leguizamón (30), el novio de la desaparecida, habló ante las cámaras y repitió que lo que más le importa "es que ella aparezca sana y salva".

El audio

El diálogo que se produjo durante la llamada anónima fue el siguiente:

—Buenas tardes, 911.

—Buenas tardes, quiero aportar una información anónima sobre Nancy Videla. Esa chica iba siempre a tomar mates con una persona en Ingeniero Budge. Y eso es lo que quería aportar.

—¿Esa persona quién es?

—Yo a Nancy la conocí en su casa (la de él). No sé que relación tenían ellos, yo creo que era sentimental. Ellos se ven hace un par de meses ya. Yo no quiero que se revele mi identidad porque estoy muy mal (...). Me enteré el lunes por los medios y entonces le mandé un mensaje a este hombre para preguntarle si la vio. Él me respondió que no sabía nada...

Lamentablemente, algunos medios actuaron irresponsablemente y dieron detalles sobre la informante.

Las dudas

Nancy desapareció el pasado 26 de noviembre, luego de salir de su trabajo en el barrio porteño de Palermo. Las cámaras de seguridad de la estación de trenes de Constitución la muestran caminando tranquila. Al hacer su camino habitual, la mujer chateaba con su novio: pero los mensajes que intercambiaron no coinciden exactamente con lo que muestran las imágenes. Por ejemplo: a la hora en que Nancy escribe "estoy esperando el tren", en realidad iba a bordo de un colectivo.

Ahora a este dato se le suma la hipótesis del "conocido" al que Nancy habría ido a visitar cada tanto. Una posibilidad, de hecho, es que la chica mintiera sobre su trayecto para poder visitar a este sujeto por motivos que se desconocen.

Trabajan en los operativos agentes federales, de la Policía bonaerense y también de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En las próximas horas podría haber novedades importantes.