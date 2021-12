Destruido: le compró una bicicleta en cuotas a su hijo y se la robaron

Destruido. Así terminó Valentino, un niño de 12 años, luego de un dramático hecho de violencia. El joven entrenaba en la pista de bicicross con la nueva bicicleta que su familia había comprado con mucho esfuerzo. Sin embargo, fue abordado por cuatro sujetos que le robaron la bicicleta y, no contentos con eso, también lo golpearon en varias partes del cuerpo. Cuando su madre fue a buscarlo, lo primero que le expresó Valentino es su preocupación por la bicicleta robada. La familia todavía sigue pagando las cuotas.

Valentino tiene 12 años y es de Rawson, San Juan. Desde chico le encanta el mundo del bicicross y, por este motivo, se entrenaba para cumplir sus sueños. En realidad, toda su familia colaboraba para que el pequeño cumpliera su sueño: hace poco tiempo, su madre le había comprado en cuotas una nueva bicicleta.

El viernes 10 de diciembre, cerca de las 20 horas, Valentino fue protagonista de un terrible hecho de violencia mientras entrenaba. Aunque estaba acompañado por otro atleta, fue asaltado y golpeado en el predio. El pequeño de 12 años terminó con un golpe en la cabeza y otras partes del cuerpo, pero por suerte no debió ser internado.

Según el relato de Noelia, mamá del deportista, el hecho sucedió en cuestión de minutos y no hubo tiempo de poder evitar el robo. "Yo estaba estudiando y de repente me llamó mi pareja, me dijo que a Valentino le robaron la bicicleta y lo golpearon. Fui corriendo hacia donde él estaba".

Pese a que había recibido golpes en su cuerpo, cuando el niño vio a su mamá la abrazó y le "gritó desesperadamente por al bicicleta". Hace dos semanas, su familia se había esforzado para regalarle una bicicleta para que entrenara, pero aún la estaban pagando en cuotas.

Esa es la bicicleta que le robaron a Valentino.

Valentino indicó que al menos cuatro delincuentes lo atacaron cuando andaba en su bicicleta. "Parece que esos chicos estaban jugando al fútbol en el velódromo. Cuando mi hijo se dio cuenta que se les venían encima, empezó a andar. Pero lo tiraron de la bicicleta, provocándole un chichón en la cabeza y algunos raspones en el cuerpo. Fue terrible", agregó la madre.

Un equipo médico constató que el niño estaba bien de salud, pero su preocupación es la bicicleta. "Los papás vieron la situación y salieron a buscarlos, pero son rápidos. Él está angustiado. La bicicleta lo es todo, es con lo que compite, es su pasatiempo", explicaron.

En tanto, los padres del niño realizaron la denuncia correspondiente y aportaron algunas pistas sobre dónde podría estar el rodado. "No me queda otra que esperar, yo sola no puedo hacer nada. Me gustaría que se haga justicia. Mi niño no está bien emocionalmente. Nosotros tampoco, todavía no terminamos de pagar esa bicicleta. Pedimos que la devuelvan o me la vendan en un precio menor", finalizó Noelia.