El desgarrador relato del mejor amigo del kiosquero asesinado

Este domingo, en las primeras horas de la tarde, un kiosquero fue asaltado y asesinado en medio del robo. La víctima se llamaba Roberto Sabo (45) y estaba a cargo del drugstore "Pato", ubicado en Ramos Mejía, en el municipio de La Matanza. A raíz del hecho, vecinas y vecinos salieron a reclamar e hicieron una concentración en la cuadra donde ocurrió el hecho, donde cortaron la calle y además prendieron fuego cubiertas y materiales de madera en reclamo de justicia. El caso tomó revuelo y hasta provocó protestas hacia el Ministerio de Seguridad bonarense, Sergio Berni.

Durante la mañana de este lunes, un joven que se identificó como "el mejor amigo de Roberto" -el hombre acribillado-, relató de forma desgarradora el dolor que siente al saber que su compañero fue asesinado mientras trabajaba.

"Son unos hijos de p.... Te matan por dos mangos. ¿Por que liberan a estos chorros hijos de p...? Roberto era mi mejor amigo, loco. Yo trabajo acá en la calle y estamos todos los días desde que abre hasta que cierra. Era mi mejor amigo, no te lo puedo creer", dijo mientras lloraba desconsoladamente.

"Estuve todo el viernes con él hasta la noche. Yo trabajo acá en la calle, lavo y cuido los coches hasta tarde. Él me guardaba las cosas y me ayudaba. ´Tomá, José, te ayudo con una moneda para que puedas comer´, me decía. Era un persona que era un amor de Dios. No puede ser esta Justicia que libera a los chorros para que maten. Estos para que liberan a todos los kirchneristas de mier...Y ahora están matando a una persona inocente acá en Ramos Mejía. Liberan la zona. La policía está las 24 hs, pero ¿los domingos que están haciendo? ¿tomando mates? No hacen nada en Ramos", agregó.

En un principio, se conoce que el hombre detenido, acusado de haber asesinado de al menos seis disparos a un kiosquero estuvo seis años preso por robo y salió en libertad en agosto de 2020, mientras que durante esta jornada será indagado por el crimen cometido ayer, por el que fue aprehendida también una adolescente de 15 años.