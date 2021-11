Diego Gvirtz, creador de 678, y una dura acusación tras ser liberado

Diego Gvirtz, productor televisivo, fue liberado tras estar dos días preso por el presunto robo de un auto a Claudia Faena, la hermana del empresario y dueño de hoteles Alan Faena. El creador del programa ultrakirchnerista que se emitía por la TV Pública, salió a dar explicaciones de lo sucedido: “Hay responsables de que yo haya estado dos días preso”.

En declaraciones a los medios de comunicación, Gvirtz explicó el hecho: “Pedí un auto en alquiler, salí a la calle y estaba el auto ahí. Le pedí las llaves al portero y pensé que esas eran las llaves. Yo no sabía que era un auto prestado. Yo tomé un auto que era para alquilar. Me fui a mi casa y volví a otro hotel. Me llama Viviana Favaloro y me volví al Faena. Eso hice”.

Y agregó: “No fue una confusión. La gente me llamó y sabe perfectamente que yo no voy a robar un auto. Jamás pedí las llaves de Claudia, pedí un auto en alquiler, a Claudia no la conozco. El valet parking me dio esas llaves”.

Siguiendo con su explicación, indicó: “Yo le llevé la camioneta a Claudia al Hotel Four Seasons, a quien no conozco, por pedido de su amiga Viviana. A Viviana la conozco mucho y ella a mí, sabe que yo no me voy a robar un auto, como sé que ella no se va a robar un auto. Y ella fue a decirle a Claudia lo que había pasado, y yo después fui al Faena a contarle también a Claudia, así que todos sabían y saben que yo no robé nada”.

“¿Cómo va a haber un robo si le devuelvo el auto? No hay robo. Hay un delito sí por parte de quienes me denunciaron. Estuve preso dos días y para mí cada minuto cuenta. Hablaré con mis abogados para ver a quién se le realiza una denuncia. Hay responsables de que yo haya estado acá", concluyó.