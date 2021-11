Influencer denunció que lo desvalijaron en un hotel del Valle de Uco

El presunto robo en un importante hotel del Valle de Uco (Mendoza) generó discusiones y polémica en las redes sociales este domingo. Una de las víctimas sería el empresario e influencer Luciano Vitori, quien desde la mañana compartió su perpectiva en Instagram.

"Veníamos teniendo un día increíble ayer hasta que llegamos al hotel, hicimos el check in y salimos a caminar. Es un lugar increíble donde pensás que estás totalmente protegido. Llegamos a las siete y media de la tarde, nos fuimos de la habitación a las ocho y resulta que ahí entraron a los cuartos y me robaron a mí, a un compañero y a unos chicos que son de Brasil", relató Vitori.

Vitori dice que lo ocurrido "es una vergüenza"; pero desde el hotel aún no hubo una respuesta oficial.

Investigación

El joven contó que la Policía se hizo presente pero que "por ahora nadie ha ofrecido una solución". Y añadió: "en las cámaras se ve que hubo movimientos extraños en mi habitación, y nos falta mucha plata".

Este diario intentó comunicarse con el hotel en cuestión -no se lo nombrará hasta tanto no se aclare el hecho- y la persona que respondió insistió en que no había ocurrido nada y que el lugar "tiene seguridad y cámaras las 24 horas". "Nosotros estamos trabajando con normalidad", recalcó la fuente.

El paso siguiente, por tanto, era verificar si efectivamente hay una investigación en marcha. Así es: tras la denuncia, el fiscal Jorge Quiroga ha iniciado una pesquisa para dilucidar qué fue lo que pasó. En principio habría dos personas afectadas por el presunto robo, pero es temprano para tener certezas.

En el caso está trabajando Policía Científica e Investigaciones, y a ello se le añadirán entrevistas con testigos y el análisis de las cámaras de seguridad.