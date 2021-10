Se complica la situación del exsaxofonista de Los Cadillacs

Se complica la situación judicial del ex exsaxofonista de Los Fabulosos Cadillacs Ignacio Alfredo Pardo Paso, por la causa que investiga el hallazgo de 33 kilos de cocaína flotando en el Río de la Plata. El hombre fue procesado con prisión preventiva tras ser acusado de "transporte de estupefacientes".

Pardo, más conocido como "Naco Goldfinger" y su amigo Leonardo Minin Etchverría fueron rescatados del río tras naufragar un par de horas. A pocos metros, fue hallado el cuerpo de Carlos Cammarota (46) y junto a él un bolso con 33 kilos de cocaína.

Debido a esto el músico fue procesado con prisión preventiva por el delito de "transporte de estupefacientes" y le trabó un embargo por 50 millones de pesos al igual que a su amigo Minin Etcheverría (41).



Pardo en su época como músico

"Se encuentra probado que los tres se embarcaron en el Río de la Plata en una noche por demás peligrosa. Entonces, si no era a buscar o llevar el bolso con los estupefacientes, ¿a qué fueron? Y, en todo caso, ¿por qué incurrir en el camino de la mendacidad en lugar de dar una explicación clara, verosímil y comprobable?", se preguntó el magistrado en el procesamiento al que Télam tuvo acceso.



Y añadió: "La respuesta es que, al menos con los elementos reunidos hasta el momento, no hay otra forma de explicar la presencia de los tres imputados en ese momento y en ese lugar, que vincularlos materialmente con la sustancia secuestrada en autos".



"A esta conclusión contribuye también la elevada calidad de la droga, que también de acuerdo con las reglas de la experiencia y la lógica, desmiente la hipótesis de haber sido 'plantada' para fraguar el operativo o simular una situación distinta a la que aquí se sostiene", explicó.



En su declaración indagatoria "Naco Goldfinger" dijo que en la mañana del jueves 14 de octubre Cammarota, al que había conocido en la cárcel, concurrió al astillero de Pardo en Vicente López donde le compró una embarcación Tracker.



Según sus dichos, le pagó con una moto y 3.000 dólares en efectivo y regresó navegando hacia Ensenada con su nueva embarcación.



Pardo y Cammarota mantuvieron varios contactos hasta que en cierto momento su defendido perdió el rastro de su amigo, por lo que la hipótesis de la defensa es que hubo dos naufragios: Uno donde iba Cammarota y otra donde viajaban Pardo y Minin.



No obstante, la Justicia determinó que las tres personas habían llegado a Ensenada a bordo de una "Toyota Hilux con un tráiler enganchado el cual transportaba una embarcación tipo tracker color negra con motor fuera de borda de alto caballaje".



"En conjunto con dicha camioneta se movilizaron diversos vehículos presuntamente de soporte, en particular una Volkswagen Amarok de color negra, un Chevrolet Aveo color negro y un Peugeot 3008, de cuyos ocupantes se desconoce hasta el momento la identidad", aseguró.