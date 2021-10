Macabro fin para un hombre borracho que se quedó dormido en su auto

El cuerpo calcinado de un albañil fue hallado en el interior de un vehículo que se incendió en el barrio porteño de Liniers, y la principal sospecha es que el hombre estaba ebrio, se quedó dormido y no llegó a escapar cuando el rodado tuvo un cortocircuito y se prendió fuego, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



El hecho ocurrió la madrugada del domingo último, cerca de las 2, cuando un llamado al 911 alertó sobre una camioneta Ford EcoSport que se incendiaba sobre la calle Palmar y la colectora de la avenida General Paz, en el citado barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Personal de Bomberos del Cuartel 9 de Versailles logró extinguir el fuego y, al observar el interior del vehículo, halló un cuerpo calcinado en el lugar del conductor y apoyado sobre la ventana. Al arribar una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), constató que el cuerpo era de un hombre.



El hecho comenzó a ser investigado como "muerte por causa dudosa de criminalidad", por la fiscal Marcela Sánchez, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 30.

El cuerpo de un hombre fue hallado calcinado dentro de un vehículo en #Liniers. Según los investigadores, estaba en estado de ebriedad y no pudo escapar luego de que encendiera el auto y éste haga un cortocircuito. Antes, le habían robado tres veces. pic.twitter.com/ply84H9X4M — Emmanuel Dalbe (@EmmaDalbe) October 26, 2021

Pero luego de las primeras pericias llevadas a cabo por la Unidad Criminalista Móvil de la Policía de la Ciudad y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, se estableció que el hombre murió calcinado y que no había sido atacado.



Un investigador relató la reconstrucción realizada por los pesquisas sobre los minutos previos de que el hombre muera calcinado: "Se había ido a tomar algo a un bar que quedaba enfrente de donde se incendió la camioneta. En las imágenes se lo ve con dificultad para ingresar al vehículo y que ya adentro, le dio arranque, pisó el freno varias veces pero no logró" ponerlo en marcha para irse.



"En un momento, con el vehículo encendido, se produjo un cortocircuito y se prendió fuego tan rápido que el hombre no pudo escapar", aseguró la fuente consultada, quien negó que el hombre haya sido herido con anterioridad.



El pesquisa indicó que al menos en tres oportunidades se acercaron dos personas para robarle algunas pertenencias, entre ellas su celular, que fue activado cerca de las 5 de la mañana, pero quedó descartado que estén involucradas en el incendio del vehículo.





En tanto, la policía halló a pocos metros del lugar del donde estaba el rodado manchas de sangre sobre el suelo, aunque se investiga fueron por una pelea entre dos hombres que, según las primeras averiguaciones, no está vinculada con la víctima.



Por otra parte, los efectivos policiales se entrevistaron con una mujer que dijo ser la esposa de la víctima, a quien identificó como Guilber Fernández Cabrera, un albañil de nacionalidad boliviana. Según la mujer, su esposo se dirigió hacia Liniers para ir a la peluquería y luego, cerca de la medianoche, se contactó para avisarle que estaba tomando algo en un bar de la zona.



Al no saber nada de él, la mujer se dirigió hasta la zona de Liniers que solía frecuentar su esposo y fue ahí cuando vio la camioneta incendiada y se enteró de lo ocurrido, aseguraron las fuentes.