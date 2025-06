Estados Unidos confirma que "no hubo participación ni asistencia estadounidense" en ataque israelí a Irán

Sin embargo, Washington tomó medidas para repatriar al personal estadounidense no esencial de Bagdad, la capital de Irak, facilitando la salida voluntaria de familiares y trabajadores no imprescindibles de misiones diplomáticas en la región.

“Existe la posibilidad de un conflicto masivo. Hay muchos estadounidenses en esta zona, y les dije que debían salir, porque algo podría pasar pronto. Y no quiero ser el que no avisó y los misiles de pronto estén impactando en sus edificios (…) Tenía la opción. ¿Lo hacía o no? Hacerlo tiene sus desventajas, pero también sus ventajas, como que se salvarían muchas vidas si ocurriera, y ojalá no ocurra”, indicó Trump.