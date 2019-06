Mala praxis vial: los aplazados del volante dan paso a los conductores del futuro

En el #Wok de hoy: Los conductores no acusan recibo de las estadísticas fatales que los medios difundimos periódicamente (sólo en la última semana, hubo 9 muertos en calles y rutas de la provincia) + Tampoco parece afectarlos las multas recurrentes ni los controles policiales + Las simbólicas estrellas amarillas se multiplican en todo el país para recordarnos que no somos eternos + La única esperanza de cambio no está puesta en los candidatos ni en los funcionarios de turno, sí en las aulas de cada escuela donde se están formateando los conductores del futuro.