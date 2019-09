Las diez denuncias más comunes de los mendocinos

Quejar nos quejamos todos. Cada minuto, cada hora, cada día. Es parte de nuestra idiosincracia, pero especialmente potenciada en tiempos de crisis. O sea, siempre. Hablo de la queja en modo automático, no aquella pensada, dirigida, que también existe y queda registrada. Ahí vamos.

Organismos de Defensa al Consumidor, libros de quejas y las secciones de Atención al cliente de los comercios grandes, especialmente supermercados y mayoristas, son los principales receptores de esa demanda que fluctúa entre la catarsis y el genuino reclamo de justicia.

También, y no en un plano secundario, las redes sociales son, además de esa singular babel de curiosos, locos y sabios, un espacio para consignar planteos variopintos.

Los mendocinos seguramente no somos muy distintos a la hora del pataleo que un cordobés, un santafesino o un riojano.

Por caso, el Centro de Contacto Ciudadano de Casa de Gobierno recopila a diario las consultas, reclamos, turnos o trámites realizados por los ciudadanos por medio del servicio 148. Este reúne en un solo número los 0800, redes sociales, mensajes de texto, chats en línea, webs y whatsapps del gobierno provincial a través de los cuales se canalizan los planteos en los más variados rubros. Como para dimensionar: sólo en el segundo semestre del 2018 hubo 30.000 reclamos registrados.

Para pasar en limpio, escrutemos el ranking de temas más denunciados por los mendocinos en el período agosto-septiembre, según los registros de la Dirección de Defensa al Consumidor.

1] Aumento de cuotas en planes de ahorro.

2] Venta domiciliaria (negativa de venta por falta de stock del producto).

3] Falta de procesamiento de la baja de suscripción de servicios.

4] Descuentos en tarjetas de crédito referidos a seguros no contratados o contratados engañosamente.

5] Reclamos por parte de ex usuarios de tarjeta Nevada (hoy Naranja) relacionados con la cesión entre ambas empresas.

6] Falta de información relevante respecto de la financiación otorgada para la adquisición de motos 0km.

7] Compras no reconocidas con tarjetas de crédito.

8] Incumplimiento de promociones y/o bonificaciones ofrecidas por entidades bancarias.

9] Falta de entrega de facturación por parte de proveedores de servicios (por implementación de la factura online).

10] Falta de entrega de productos adquiridos por medios online.

Si bien suelen ir rotando en la ubicación, estos rubros son los que más se repiten a la hora del reclamo ciudadano. A fuerza de multas, hay comercios que rectificaron sus conductas irregulares y en otros casos la denuncia pública, sobre todo a través de las redes, presionó para que se emprolijaran ciertos mecanismos del aggiornado truchismo nacional.

Por la variedad y repitencia, ni siquiera hace falta tener a mano la vieja -y siempre vigente- máxima de "no se queje si no se queja". Está en nuestro ADN y, mal que les pese a los candidatos presidenciales, no hay garantías de que ninguna fuerza política pueda desactivar ese modus vivendi.