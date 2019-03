"Si vos decís que hay que hacer el paso Las Leñas, Los Blancos, dobles vías a San Rafael y San Juan...no coincidís con él en el 90 por ciento, ¡coincidís en el cien por cien!"

Así explicó Omar de Marchi sus llamativas coincidencias con el justicialista Rodolfo Gabrielli, a quien sorpresivamente acompañó en el acto del jueves a la noche.

El intendente de Luján le restó importancia a este gesto, que provocó reacciones en el radicalismo: "¡Están todos atacados!", dijo.

Después del acto de Gabrielli, la UCR en pleno, con Alfredo Cornejo a la cabeza, salió a cuestionar al ex gobernador por su gestión en los 90. Tuvo precisión quirúrgica en el embate: casi ni una mención hubo de De Marchi. Pero las críticas en privado hacia el lujanino fueron importantes.

"¿Cómo él, que representa al macrismo puro, se va a sacar una foto con Guillermo Carmona, que es kirchnerista?", se preguntaron en la UCR.

El precandidato a gobernador "rebelde" de Cambia Mendoza no se priva de una sola foto ciertamente. Algunas de esas reuniones suenan a provocación, como el encuentro que tuvo hace pocos días con el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro.

Aveiro es parte de los cuatro intendentes peronistas con quienes Cornejo perdió la batalla judicial de la reelección. "Se lleva muy bien con Omar", aseguró un colaborador del intendente de Luján. "Adonde voy me saco fotos", minimizó otra vez De Marchi. Y agregó: "¿Por qué no dicen que me junté también con Marcolini, que es radical?".

Cada gesto y cada foto de De Marchi con figuras opositoras, amplía la grieta con Cornejo. Pero además, alimenta una teoría del peronismo, que dice que De Marchi terminará siendo candidato a gobernador "por afuera" de Cambia Mendoza.

Esa teoría es también un anhelo opositor. Si De Marchi se presentara por fuera de Cambia Mendoza, dividiría el voto oficialista en las elecciones generales y mejoraría las chances del PJ.

En la madrugada de este sábado, el propio De Marchi buscó cortar la tensión creciente con el radicalismo a través de Twitter. "Estamos construyendo una alternativa DENTRO de Cambia Mendoza para que a partir del próximo 10 de diciembre, mantengamos todo lo bueno que Alfredo Cornejo ha hecho y profundicemos la transformación", aclaró.

Estamos construyendo una alternativa DENTRO de Cambia Mendoza para que a partir del próximo 10 de diciembre, mantengamos todo lo bueno que @DifusionCornejo ha hecho, y profundicemos la transformación.

La clave está en la Educación. Allí pondremos nuestro foco.#PrimeroVos — Omar De Marchi (@omardemarchi) 30 de marzo de 2019

El cronograma electoral desdoblado de la provincia también puede ayudar a que no se fracture el oficialismo mendocino.

Las listas de candidatos provinciales van a cerrar el 19 de abril próximo, antes de la Convención del radicalismo a nivel nacional, que todavía no tiene fecha en firme.

Esa Convención deberá revalidar o no la alianza con Macri que se inició en 2015. La tormenta en la UCR nacional es grande, ya que algunas figuras quieren que el partido apoye a Roberto Lavagna. Será una jornada de cruces políticos fuertes.

Cornejo, como presidente nacional del radicalismo, está enfocado en contener esa rebelión política contra Macri. Pero podrá ocuparse antes de evitar que se lesione la coalición que lidera en Mendoza y de que Rodolfo Suarez y De Marchi compitan por la gobernación en las PASO de esta alianza.

Más allá de alguna foto confusa de De Marchi, el panorama está más claro para Cornejo en la provincia que a nivel nacional. De hecho, en el ámbito nacional, esta semana terminó de mostrarse como "aliado crítico" al avisarle al Presidente, en una conversación telefónica, que en la UCR hay "mucha inquietud" por la crisis económica.

Las críticas del gabinete del gobernador a integrantes del Gobierno Nacional son muy elevadas en privado, más que nada por una inflación que amenaza con afectar el plan de gestión de Cornejo en su último año.

Pero, en público, Cornejo tampoco se muestra moderado. Por ejemplo, este viernes, acusó al Gobierno Nacional de sostener una política económica que sólo favorece la especulación financiera. "Hay que ser más fuerte en materia de precios y consumo. No es bueno que una empresa alimenticia como Arcor haya tenido 1.000 millones de dólares de pérdida en su balance de 2018 y que el Banco Macro haya tenido 3.000 millones dólares de ganancia. Eso no es bueno para nuestra economía", opinó el gobernador, a micrófono abierto.