Lo que genera en los argentinos un mapa de redes ferroviarias de 1913

Empiezo esta nota con el comentario de alguien que vio la foto que posteé en mis redes anoche, una imagen simple y sencilla en la complejidad de lo que expresaba: la red ferroviaria argentina de alrededor de 1913: "Cualquier similitud con el sistema circulatorio es mera coincidencia. Un cuerpo que tiene el sistema circulatorio bloqueado tiende a enfermar y morir, un cuerpo donde los nutrientes no fluyen con facilidad tiende a desbalancearse, zonas quedan desatendidas de recursos y otras reciben de más cuando no lo necesitan... Siempre me encanta hacer la analogía entre un cuerpo y un país, básicamente son lo mismo. Nuestro cuerpo a nivel país está super enfermo y nuestra mente se resiste a verlo ilusionada con promesas populistas. Qué pena que da". Lo firmó Juan Ignacio Bravín y fue su reacción al ver este mapa:

La red ferroviaria argentina de 1913.

Pero hay que decir que no fue el único que se vio compelido a opinar o compartir esta imagen muy fuerte de un pasado argentino que, en cierto modo -y aquí ya opino yo- demuestra la involución de la Argentina.

Eso que estaba, ya no está.

Como dijo Juan Ignacio en su comentario, ese sistema circulatorio fue infartado y una embolia que fue política y no "natural", dejó al país en gran medida inmovilizado, en beneficio de quienes suministraron prótesis que jamás pudieron igualar el impulso para el avance de los tiempos ferroviarios.

Todo esto viene a colación de que el mero posteo de esa imagen, que fue traída a colación por una cuenta internacional de Twitter que muestra mapas, generó en las redes una movilización de opiniones, sugerencias, puntos de vista y simpatías de alcance extraordinario.

El mapa de trenes de la Argentina en 1913. Ni promesa de tren bala ni túneles supersónicos hacia Chile. Los hicieron y estuvieron. Los cerraron y sacaron. No los remplazaron. Lo comparto con dos que saben del tema @kalipolis y @Egocrata pic.twitter.com/GfAsyTVtA4 — Gabriel Conte (@ConteGabriel) May 14, 2019

Es que, como lo conté en las redes, esa inmensa red ferroviaria solo muestra hechos a la vista y en uso pleno nada menos que en el lejano 1913, y no promesas de trenes bala ni túneles supersónicos a Chile (como el anulado proyecto Aconcagua, que no será). Cerraron y quitaron a los trenes de la Argentina después de manosear en función de premisas políticas cargadas de un nacionalismo en favor de un gobernante. Luego, levantaron las vías sin un plan de remplazo y modernización. Y ahora, todo es discusión y palabras, más algún hecho de pequeñísima escala si miramos esa imagen del pasado analógico pero sustancial.

La primera línea ferroviaria argentina se inauguró hace 162 años, en 1857. Solo pasaron dos años entre la promesa de que la Argentina iba a tener trenes ocurrida con la firma de convenios entre el Estado y las empresas inglesas que los hicieron en 1855. Así nació la Sociedad Camino de Hierro del Ferrocarril Oeste financiada por la provincia de Buenos Aires. El tramo de la vía inicialmente medía 9,8 km, y unía la estación Del Parque, ubicada donde actualmente se emplaza el Teatro Colón, en la Ciudad de Buenos Aires, y la estación Floresta. Este ramal marcó el inicio del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, antecesor del Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento.

Supongamos que la historia que sigue es más conocida. Y supongamos también que los relatos que nos metieron en la cabeza a varias generaciones de argentinos desde libros de culto personalista en las escuelas, no tuvieron tanta influencia.

Sí, la Argentina tuvo líneas ferroviarias que recorrieron 47.059 kilómetros por todo el país.

Sí, el ferrocarril pudo, aun con la rusticidad de la ingeniería de su época, atravesar el macizo andino y llevarnos a Chile por Mendoza, cuando hoy nos amontonamos en los pasos internacionales en un retroceso que en algún momento "compramos" como "futuro" o "vanguardia".

Tal vez por mucho de esto que contamos una simple imagen de un mapa esté impactando tanto desde las redes y vuelva "tendencia" al pasado.

Las imágenes de la construcción del Tren Trasandino

La locomotora inauguran del Ferrocarril Trasandino.

El plano del Tren Trasandino.

El ferrocarril en plena cordillera chilena, en los archiovos del gobierno de Chile.

El valle de Las Cuevas, 1907: preparativos para la construcción del ferrocarril.

El antiguo mapa ferroviario de Mendoza:

El antiguo mapa ferroviario de Mendoza.

A lo largo de los años:

En 1870.

En 1880.

En 1895.