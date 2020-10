¡Que abran las escuelas ya!

*Por Josefina Canale

Es de público conocimiento que los chicos de nuestra provincia y del país, dejaron de asistir a la escuela hacen ya 205 días en el contexto de la Pandemia de Coronavirus. La situación actual me ha llevado a preguntarme en reiteradas ocasiones, si éste aislamiento preventivo no causará mayores problemas a nuestros pequeños y jóvenes que el virus en sí. Entendiendo que la escuela no solo debe ser concebida como un lugar de aprendizaje científico, sino como un lugar de convivencia. Es el segundo ámbito de socialización, después de la familia, en donde los chicos no solo aprenden resolución de conflictos, sino también el respeto a las diferencias, a la interculturalidad y menguan la desigualdad.

La escuela en Argentina tiene una larga trayectoria como igualadora de oportunidades, y al mencionar esto, no puedo olvidarme de Domingo Faustino Sarmiento, que fue el gran promotor de la creación de la escuela pública en nuestro país, llevando el ejemplo hacia toda Latinoamérica, convencido de que la educación era el único camino hacia el progreso. Mucho menos puedo dejar de pensar en nuestros docentes que son los actores fundamentales en el proceso de sostener la educación virtual, que se han capacitado y adaptado a ésta, con recursos propios para poder llegar con su enseñanza a la mayor cantidad de alumnos posible.

En una nota escrita por el Periodista Maximiliano Fernández para Infobae, se afirma que “Las primeras proyecciones marcan que al menos 1,5 millones de estudiantes abandonaran la escuela después de la cuarentena”, también la UNESCO ha dicho que sus estudios demuestran que aquellos que pierden un año tienen un 50% de probabilidades de dejar de estudiar. La demora en la reapertura escolar aumenta las chances del incremento del abandono. Si a esto le sumamos las estimaciones de Unicef, que prevén una cifra del 62,9 % de niños y adolescentes pobres en Argentina nos estaremos enfrentando a una tragedia educativa.Esto traerá serios problemas en la futura inserción laboral de los afectados y la posterior limitación para poder romper con el círculo de pobreza y vulnerabilidad social, agravando su condición y anulando sus posibilidades de progreso real.

Además diferentes investigaciones ponen a los niños en un lugar de privilegio frente a la pandemia, “la explicación conocida hasta ahora sobre por qué los menores se infectan menos, es que los receptores del Covid en los chicos todavía son inmaduros, por lo que el coronavirus no encuentra allí terreno fértil, como sí ocurre con la gente mayor” Sigal, Pablo (02 de Octubre del 2020). Coronavirus: explican por qué los chicos responden mejor al Covid-19 cuando se contagian. Clarín.

Ante lo expuesto me repregunto ¿Por qué no abren las escuelas?, tenemos que ponernos de acuerdo todos juntos para que los chicos vuelvan a sus ámbitos escolares, sino lo hacemos pronto, la deuda educativa y emocional con nuestros niños y adolescentes será gigante e irremediable.

Así es que estoy trabajando en un proyecto que expresa esta necesidad de volver a las aulas en Mendoza, lo antes posible.

Licenciada Josefina Canale.

Diputada Provincial

Bloque Partido Demócrata Progresista