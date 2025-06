"No somos piñata de nadie": la respuesta de Claudia Sheinbaum a las sanciones de EE.UU. a 3 bancos mexicanos

Reuters Sheinbaum exigió pruebas a EE.UU. de las acusaciones de lavado de dinero a bancos mexicanos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó duramente a Estados Unidos por la acusación "sin pruebas" contra tres instituciones financieras mexicanas que fueron sancionadas por Washington por supuesto lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.

Este jueves, en su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum aseguró que hace algunas semanas su gobierno recibió un "informe confidencial" de autoridades de EE.UU. en relación con sospechas contra los bancos CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector.

Pero la presidenta aseguró que nunca recibió las evidencias, por lo que rechazó el anuncio realizado el miércoles por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en el que se sanciona parcialmente a esas tres instituciones financieras mexicanas por sus supuestos vínculos con el lavado de dinero relacionado al tráfico de fentanilo.

"Nosotros no vamos a cubrir a nadie. No hay impunidad, pero se tiene que demostrar que, en efecto, hubo lavado de dinero. No con dichos, sino con pruebas contundentes", afirmó Sheinbaum.

"México no se subordina a nadie. Somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con EE.UU. es de iguales, no de subordinación. No somos piñata de nadie, a México se le respeta", remató.