Ni fertilizantes ni pesticidas en el jardín: el truco que mantendrá a tu limonero saludable

El limonero es uno de los árboles frutales más lindos que podemos tener en el jardín . No solo por su apariencia estética y el exquisito aroma que inunda el ambiente durante todo el año, sino también por sus frutas, que podemos usar para cocinar, limpiar y muchas otras cosas en casa.

Sin embargo, cuidar un limonero puede ser un desafío, ya que se trata de una planta algo sensible que, si se estresa, rápidamente puede ser atacada por plagas. Además, si no tiene los cuidados adecuados, sus hojas pueden ponerse amarillas o secarse en poco tiempo. Por eso, a continuación te traemos un truco ideal para este invierno, donde no hace falta gastar dinero en pesticidas ni fertilizantes.