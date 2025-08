Viral: la descubrieron siendo infiel y su marido la grabó saliendo del motel con su amante

“La señora se quedó en el motel con el caballero… Casada”, así comienza el video. La mujer decide confrontar al marido e intenta que no se acerque a su amante, pero no tiene éxito. Con la voz entrecortada, el hombre engañado avanza rápidamente hasta captar el rostro del tercero en discordia.

La mujer comienza a preguntar: “¿Por qué me sigues?”, y durante unos minutos es la única frase que dice . El esposo no le cosntesta y sigue increpando al amante. “Llevamos siete años casados”, expresa con lágrimas, reclamando la traición y recordando que tienen dos hijos. Durante el enfrentamiento, cuestiona directamente al acompañante de la mujer: “¿Sabes que es casada y tiene dos hijos?”.

Al parecer, se agotó la paciencia de la mujer y le contestó que lo había engañado porque su matrimonio ya no funcionaba y era infeliz. La frase hirió los sentimientos del hombre casado a lo que contesta "Me engañaste con él, cometiste un grave error. Tus maletas van a estar afuera de casa”.

Pero la polémica sigue. Para sorpresa de todos, la mujer expresó que no iba a dejar su casa y que tampoco pensaba abandonar el puesto que tenía en una empresa, que al parecer pertenece a ambos. Y como argumento final, la mujer grita: “Tú me has engañado durante siete años”. Un final completamente inesperado y que cambió el rumbo de todos los comentarios de apoyo hacia el hombre.