Viral: fue expulsada de un vuelo por un error que muchos cometen y cayó de rodillas

Una pasajera se volvió viral luego de su reacción en un aeropuerto de Bulgaria. La mujer cometió un grave error que muchos conocen pero pocos respetan al momento de elegir las valijas para viajar. Si no quieres pasar un mal momento antes de partir, esto es lo que no deberías hacer.

El video presenta a una mujer en el pasillo de embarque luego de que las autoridades del aeropuerto no le permitieran el ingreso al aluvión porque su equipaje no cumplía con las medidas permitidas por la aerolínea. La mujer no acató las órdenes y tuvo un terrible final.