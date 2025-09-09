Sueños: este es el significado de soñar con fuego, según los expertos

Los sueños pueden ser una verdadera incógnita para muchos que no entienden su significado . Lo cierto es que el subconsciente se manifiesta durante el descanso para transmitir un mensaje que las personas deben descifrar. A veces son placenteros y en ocasiones se transforman en pesadillas.

En general los expertos interpretan el sueño con fuego como una señal de conflictos internos. Además, esas tensiones interiores pueden ser fruto de otras como el deseo, la furia y la pasión, entre otras.

Para Sigmund Freud, los sueños con fuego podrían relacionarse con la enuresis nocturna en la infancia. porque en esa época los padres amenazaban a los niños con fugas de orina nocturna como consecuencia de jugar con el fuego.

Otra alternativa es que en el sueño la persona quiera apagar el fuego. Puede ser una señal de que la persona no está lista para enfrentar cambios que en realidad son inevitables. Es una señal de que los cambios son grandes.

Por otra parte, deberían dedicar más tiempo para analizar aquellas cosas que los hacen arder. También es una señal de resistencia frente a un cambio de ciclo.

En tanto, si en el sueño descansan ante un fuego controlado, puede tratarse de que viene un cambio positivo en la vida. También es un aviso de que están preparados para hacer frente a los conflictos que no los dejan avanzar. Es un proceso de transformación.