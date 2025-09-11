Sueños: el significado de soñar con ratas, según la teoría china

Durante el sueño el subconsciente ve imágenes que se relacionan con acontecimientos vividos, experiencias, cosas que pensamos y otras que no se relacionan con nada. Lo cierto es que el mundo de los sueños es muy amplio para entender el significado .

En ocasiones aparecen las ratas en los sueños . Para los chinos son roedores que son astutos y sucios, de algún modo las aman y las odian. Se trata de un animal mítico astuto en las tradiciones chinas, incluso es el primer animal del zodiaco chino.

El libro de sueños del duque de Zhou señala que el sueño con ratas trae mala suerte, pero a veces también puede ser de la buena. Los roedores viven en la oscuridad y salen de noche. Este sueño se asocia con que se puede ser perjudicado en secreto por otras personas.

También este sueño muestra el lado oscuro del corazón. Si aparecen las ratas hay que reflexionar sobre nosotros y adaptarnos si hemos recibido influencias que son negativas.

Si en el sueño aparecen ratas negras es un buen augurio de que ese día todo irá bien y habrá buena suerte. Es momento de concretar los objetivos soñados. Probablemente se hagan realidad.

En cambio, si aparecen ratas blancas en los sueños es una muestra de que la fortuna actual es muy buena. Hay que cuidar a los demás para que la suerte dure más tiempo.

Por último, si las ratas son grises es una muestra de que algunos asuntos pueden estar estancados y lo está haciendo sentir dormido. Las cosas grises llenan la mente de contradicciones y confusión.