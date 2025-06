Si te cuesta pasar el invierno, estos hábitos caseros te salvarán del frío

Cuando el frío se instala, el cuerpo lo siente. La nariz se tapa, la garganta raspa, la piel se seca y el ánimo se vuelve lento. Para no pasarla mal en el invierno , lo mejor es preparar una rutina simple con remedios caseros y hábitos saludables que ayudan a estar mejor sin gastar demasiado ni complicarse la vida.

El ajo crudo es uno de los aliados más confiables. Aunque no guste a todos, tiene algo especial. Un diente de ajo por la mañana, machacado y mezclado con miel o limón, puede marcar la diferencia en poco tiempo.

Los vapores de eucalipto ayudan a despejar las vías respiratorias. Basta con hervir agua, agregar hojas o aceite esencial, taparse con una toalla y respirar. Es una tradición antigua que sigue funcionando. No lleva mucho tiempo y el alivio se nota al instante.

Mueve el cuerpo

Moverse es otra parte del plan. No hace falta hacer ejercicio intenso, pero sí mantenerse en movimiento. Caminar dentro de casa, estirarse o bailar unos minutos ayuda a que la circulación funcione mejor. Y además mejora el ánimo, que también se enfría en esta época.

Come sopas, guisos con legumbres y frutas cítricas, pues aportan lo que el cuerpo necesita. Vitamina C, fibra, calor y sabor. Tomar agua también es fundamental, aunque no dé tanta sed. En invierno solemos tomar menos líquido, y eso afecta todo: piel, defensas y energía. Un termo con agua tibia o infusiones suaves a lo largo del día es una buena manera de evitar el descuido.